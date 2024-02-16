Нагорода у $22 тисячі: ЗС РФ почали полювання на невловимого українського робота THeMIS

Минулого року керівництво російського ЦАСТ готове було заплатити вдвічі менше. Але директор організації Руслан Пухов заявив, що половину подвоєної суми віддасть із особистих заощаджень.

Центр аналізу стратегій і технологій РФ (ЦАСТ) подвоїв винагороду за захоплення наземної платформи THeMIS естонського виробництва, яка перебуває на озброєнні українських сил. Як розповіли оглядачі Bulgarian Military, наземні роботи стають гарячим товаром на полі бою, оскільки за трофейний наземний апарат ЦАСТ готовий заплатити 22 000 доларів.

Минулого року, зазначають журналісти, російські фахівці оголосили про привабливу винагороду в один мільйон рублів (приблизно 11 000 доларів). Однак 15 лютого директор ЦАСТ Руслан Пухов повідомив, що винагороду збільшують удвічі, — це своєрідна відповідь на заяву естонської розвідки, яка безпосередньо пов'язує аналітичний центр із російськими спецслужбами.

"Судячи з усього, причиною, через яку естонська розвідка раптово стурбована діяльністю ЦАСТ і моєю скромною персоною, є не міфічний зв'язок із ФСБ, а та сама винагорода за трофей у мільйон рублів. ЦАСТ оцінив реакцію естонської розвідки на цю пропозицію та зі свого боку оголошує про подвоєння винагороди за захоплення THeMIS до двох мільйонів", — заявив Пухов.

Роботизована платформа THeMIS

Автори матеріалу зазначають, що реакція Пухова зумовлена нещодавньою доповіддю служби зовнішньої розвідки прибалтійської країни. У ній ідеться про те, що ФСБ займається вербуванням національних учених і співробітників аналітичних центрів, які взаємодіють із іноземними посольствами. Пухов якраз фігурує як центральний персонаж цієї стратегії.

Самі виробники робота з Milrem не турбуються про крадіжку технологій. Ба більше, попри те, що THeMIS продемонстрували виняткову ефективність під час розмінування та транспортування вантажів на передовій, вони, імовірно, сприймають це як належне.

"Схоже, цього тижня я можу взяти ще один вихідний, оскільки компанія ЦАСТ вирішила зробити мою роботу за мене та збільшила винагороду за впіймання THeMIS в Україні до 2 мільйонів рублів. Це схоже на безплатну рекламну кампанію", — написав із іронією директор комунікацій компанії Milrem Герт Ханкевіц.

Він додав, що компанія повністю довіряє українській армії в тому, що вона захищатиме THeMIS від потенційних загроз і використовуватиме їх по максимуму.

Раніше повідомлялося, що Milrem Robotics представила останню версію свого безпілотного наземного транспортного засобу THeMIS, який озброєний баражувальними боєприпасами EDGE Hunter SP.