РФ вже 24 рази вдарила північнокорейськими ракетами KN-23 по Україні, — генпрокурор

За словами Андрія Костіна, точність північнокорейських ракет KN-23/24 викликає великі сумніви, бо зафіксовано лише 2 влучання з 24 випущених ракет.

Російські війська вже 24 рази вдарили по населених пунктах України балістичними ракетами виробництва КНДР. Про це заявив 16 лютого інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний прокурор Андрій Костін.

"На даний момент щонайменше 24 балістичні ракети, попередньо, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України", — повідомив він.

І зауважив, що загалом за період з 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет.

"Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, ще понад 70 отримали поранення", — уточнив генпрокурор.

За словами Костіна, найбільш масовану атаку ракетами KN-23/24 була зафіксовано 7 лютого 2024 року. Тоді було атаковано три міста: Київ (однією ракетою), Павлоград і Харків (двома ракетами по кожному місту). Удар ракетами КНДР, який заподіяв найбільше жертв серед цивільного населення, стався 2 січня 2024 року по Харкову: тоді внаслідок обстрілу середмістя загинули троє людей і 64 дістали поранення.

"У всіх цих випадках влучання по можливих цілях не зафіксовано", — підкреслив прокурор.

І додав, що інформація про походження ракет підтверджується висновками Центрального дослідницького інституту озброєння Міністерства оборони України та Міжвідомчої робочої групи при Офісі генерального прокурора, які детально проаналізували місця влучання ракет та їх уламки.

Чим відрізняються північнокорейські ракети

За інформацією Костіна, хоча ці ракети мають різні маркувальні номери, проте на них є символи, які вказують на їх північнокорейське походження. Порівняно з російськими ракетами різняться також характер і обсяги руйнувань, спричинених цими ракетами — розмір вирви, вражаюча дія. Особливістю відзначається також траєкторія їх польоту.

"Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження", — зазначив генпрокурор.

Костін повідомив, що згідно з попереднім аналізом, такі ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Можливе також використання комбінованої бойової частини. Встановлено й максимальну дальність пуску ракет — до 650 км. Проте генпрокурор звернув увагу на те, що точність цих ракет викликає сумніви.

"Із 24 випущених ракет відомо про два відносно точних влучання: НПЗ Кременчук і технічна територія аеродрому Канатове. Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної (до кількох кілометрів і більше) або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові", — зазначив Костін.

Нагадаємо, що ЗС РФ 15 лютого запустили по Україні 26 ракет. Вибухи пролунали в Києві та регіоні, а також у Запоріжжі, Львові, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

15 лютого під час атаки на Київ противник спрямував ракети різних типів, які заходили в місто з кількох боків. Усі ракети над столицею вдалося збити засобами ППО.