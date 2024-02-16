"Сиплеться стеля": бійці 3 ОШБр показали обстановку в підвалі Авдіївського коксохіму (відео)

За словами бійців, обстріли противника не припиняються, а в цей час медики продовжують боротися за життя поранених у польових умовах. Бої тривають.

Російські окупанти не втрачають надії взяти під свій контроль Авдіївку на Донеччині та ведуть постійні обстріли позицій українських військових. Бійці Третьої штурмової бригади у своєму Telegram-каналі показали, яка атмосфера панує на території коксохімічного заводу.

На опублікованих кадрах можна побачити, як величезна кількість військовослужбовців, перебуваючи в підвалі підприємства, продовжують боротися та не втрачають бойового духу.

"Всередині заводу військові ховаються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля", — ідеться в повідомленні Третьої штурмової бригади.

Командири дають підлеглим бойові настанови, поки ті гріються біля імпровізованих вогнищ. У цей час чути постійні постріли противника, від яких штукатурка обсипається. Водночас позитивний настрій зберігається — жінка на ролику засмутилася, адже обсипана стеля зіпсувала їй напій.

Паралельно в одному з приміщень підвалу медики продовжують рятувати життя бійцям ЗСУ, які були поранені внаслідок ворожих атак. Відбувається все це в польових умовах під час постійних звуків вибухів.

На місце прибула також підмога українським військовослужбовцям, ділиться жінка, яка перебуває в підвалі коксохімічного заводу, і ті вже показали свою ефективність. Бої за Авдіївку тривають.

Ситуація в Авдіївці: що відомо

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що в ЗСУ пояснили, чому бійці утримують Авдіївку. Речник угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що російська армія на Авдіївському напрямку переважає над українськими силами в особовому складі, артилерійських системах і авіаційній компоненті. Водночас не можна допустити, щоб Донецька область продовжувала переходити в руки окупантів.

Того ж дня в Генштабі пояснили можливий вихід українських військових із Авдіївки. За словами представника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, окупанти перетворюють українські міста на руїни, і тоді просто не залишається захисних споруд, щоб ефективно утримувати оборону.

Водночас бої за місто тривають, і заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що в Авдіївці знищено понад 4 тисячі окупантів РФ, що є певною мірою рекордом. На деяких позиціях оборону тримають 6 бійців України, а протистоять їм близько сотні окупантів.