"Зробили все, і навіть більше": командир 3 ОШБр Білецький прокоментував вихід з Авдіївки

За словами Андрія Білецького, зараз військові відходять на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Рішення командування про вихід з Авдіївки він назвав "зваженим".

Українські військові дали гідний бій російським окупантам в Авдіївці, незважаючи на перевагу ворога в чисельності як у живій силі, так і у військовій техніці. Про це повідомив командир 3 ОШБр Андрій Білецький.

"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, техніці, снарядах. Зробили все і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", — заявив Білецький.

За його словами, зараз військові відходять на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Рішення командування про вихід з Авдіївки він назвав "зваженим".

Андрій Білецький про вихід з Авдіївки Фото: Скриншот

ЗСУ виходять з Авдіївки: що відомо

Нагадаємо, що українські військові виходять з Авдіївки. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб не допустити оточення ворогом.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася навколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, ухвалив рішення щодо виведення наших підрозділів із міста та переходу до оборони на більш вигідних рубежах", — написав він.

Також повідомлялося, що бійці 3 ОШБр показали обстановку в підвалі Авдіївського коксохіму. Українські військові 16 лютого заявили, що обстріли противника не припиняються, а в цей час медики продовжують боротися за життя поранених у "польових" умовах. Бої тривають.