ЗСУ доведеться провести контратаки, щоб організовано вийти з Авдіївки, — ISW

За словами аналітиків, російським військам, найімовірніше, буде важко просунутися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, куди відходять українські сили.

Українським силам доведеться провести контратаки, щоб організовано вийти з Авдіївки. Росія спробує перешкодити, але її зусилля лише призведуть до подальших втрат. Про це повідомили аналітики американського інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що Силам оборони України, можливо, доведеться стабілізувати лінію фронту, контратакуючи в районі, де російські війська намагаються замкнути оточення.

Аналітики зазначили, що дії Росії, спрямовані на те, щоб ускладнити виведення українських військ з Авдіївки, призведуть до подальших втрат.

"Російським військам, найімовірніше, буде важко просунутися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, куди відходять українські сили", — сказано у звіті.

У ISW зазначили, що росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вирішать атакувати позиції ЗСУ в лом у відкритому полі.

Аналітики зазначили, що захоплення Авдіївки саме по собі не принесе окупантам жодних оперативних можливостей.

ЗСУ виходять з Авдіївки: що відомо

Нагадаємо, що українські військові виходять з Авдіївки. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб не допустити оточення ворогом. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський трохи згодом повідомив, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Також майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявляв, що в Авдіївці знищено понад 4 тисячі окупантів РФ. За його словами, російські війська зазнали помітних втрат.