4 сценарії: війна в Україні може закінчитися переговорами або ядерною зброєю, — ЗМІ

На думку журналістів, від подальших подій на фронті багато залежить від західної допомоги. Якщо її не буде надано, тоді перемогу в протистоянні можуть здобути більш витривалі війська.

Минуло майже 2 роки з моменту, коли президент Росії Володимир Путін віддав наказ про вторгнення військ на територію України. Портал Business Insider опублікував кілька сценаріїв того, як може закінчитися конфлікт.

За даними журналістів, у перші дні вторгнення багатотисячне угруповання ЗС РФ увірвалося в українські регіони з різних напрямків, зокрема з території Білорусі. На півночі ЗСУ вдалося витіснити противника, після чого були успішні операції на Харківському напрямку, а також Херсонському.

Влітку 2023 року українські війська розпочали контрнаступ, який на Заході вважають нібито невдалим. Він не приніс територіальних успіхів, а лінія фронту завмерла. 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення відійти з Авдіївки, щоб уникнути втрат.

Завершення війни в Україні: сценарій 1

Експерти кажуть, що зараз Україна сподівається на те, що Захід продовжить здійснювати фінансову підтримку Києва та постачати озброєння. Також залишається вірити, що моральний дух Росії через тривалу війну ослабне.

Якщо постачання з боку партнерів триватимуть, то у ЗСУ буде можливість стримувати російський наступ, про що раніше заявляв представник "Центру стратегічних і міжнародних досліджень" (CSIS) Макс Бергманн. Зокрема надії на виділення 60 мільярдів доларів від США.

"Якщо це фінансування буде ухвалено, я не сумніваюся, що Україна зможе повністю поглинути російський наступ, який триватиме до 2024 року. Насправді, я був би вельми оптимістичний щодо потенціалу України у 2025 році", — заявив Макс Бергманн.

Угоду у Вашингтоні вже ухвалив Сенат, після чого вона має вирушити до Палати представників. Там доведеться зіткнутися з опозицією з боку представників республіканської партії.

За останній час Україні все ж вдалося здобути кілька помітних перемог, продовжують автори матеріалу. Йдеться про боротьбу з Чорноморським флотом РФ у морі. Українська сторона знищила низку важливих кораблів противника, серед яких "Цезарь Куников" і "Новочеркасск", що значно вплинуло на бойовий потенціал ЗС РФ.

Далі ситуація на фронті залежатиме від дій нового військового командування, каже завідувач кафедри стратегії в CSIS Еліот А. Коен, маючи на увазі призначення Головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського.

"Я не бачу, щоб українці здалися, тому що для них це екзистенційна війна. Це не екзистенційна війна для Росії", — йдеться в повідомленні.

Завершення війни в Україні: сценарій 2

Другий варіант журналістів передбачає, що Росія все ж нібито зможе здобути перемогу над Україною. За їхніми даними, ЗСУ могли зазнати значних втрат у боєприпасах, зброї та чисельності військ. Якщо допомога з боку Заходу не відновиться, тоді ситуація може дійти до критичної точки.

Еліот А. Коен зазначив, що проблеми в США змусили Європу активізуватися і виділити нові пакети допомоги для України, але цього може бути недостатньо. Він вважає, що якщо дозволити поставкам в Україну виснажитися, тоді йтиме війна на виснаження, а такий сценарій грає на руку Росії.

"У війні на виснаження лінії фронту можуть розірватися, якщо виснажена сторона буде достатньо виснажена. Тому я вважаю, що передача допомоги дуже важлива. Я думаю, що аналогія з Першою світовою війною може бути плідною. Ніхто не очікував, що війна закінчиться в листопаді 1918 року. Ви знаєте, у вересні, навіть на початку жовтня, люди планують кампанії 1919 року. І це був не просто один крах, а ціла низка крахів. Я думаю, що в цьому випадку може статися щось подібне", — продовжив завідувач кафедри стратегії в CSIS.

Завершення війни в Україні: сценарій 3

Третій варіант журналістів передбачає, що найближчим часом Україні та Росії вдасться знайти спільну мову та укласти мирну угоду. Агентство Bloomberg у січні випустило матеріал, у якому повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін уже нібито звертався до США з пропозицією, щоб почати мирні переговори і тим самим закінчити протистояння.

У Кремлі зі свого боку заявили, що ця новина нібито не відповідає дійсності.

У будь-якому разі рішення про це має ухвалювати сама Україна, заявив після інциденту прес-секретар Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон.

У Reuters зі свого боку писали, що США відмовилися розглядати пропозицію Володимира Путіна щодо припинення вогню, якщо до цих переговорів не буде залучений Київ.

Завершення війни в Україні: сценарій 4

Фінальний сценарій передбачає, що якщо ситуація не зміниться, на світ може чекати ядерна війна. Журналісти пишуть, що президент Росії з 24 лютого 2022 року неодноразово заявляв про те, що за необхідності він нібито може застосувати ядерну зброю. На Заході розділилися думки про це. Одні вважають, що до цього не можна ставитися серйозно, а інші напружилися.

Старший віце-президент CSIS Сет Джонс у коментарі журналістам заявляв, що використання ядерної зброї пов'язане з великими ризиками, зокрема і для Росії, адже без відповіді такі дії явно не залишаться.

"Чим це обернеться для режиму Володимира Путіна? Я думаю, що США вже досить рішуче заявили, що всі ставки зроблено, якщо Росія застосує ядерну зброю", — говорив Сет Джонс.

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що Дональд Трамп хоче примусити Україну до перемовин з РФ, у разі перемоги на виборах президента в США. За словами журналістів, обіцянка припинити військову допомогу від США може змусити Україну сісти за стіл переговорів, тоді як загроза збільшення допомоги з боку Вашингтона Києву може підштовхнути вже Росію почати серйозний діалог.