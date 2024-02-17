Не лише Авдіївка знаходиться у патовій ситуації, — "Азов" (відео)

За словами начальника штабу бригади НГУ "Азов" Богдана Кротевича, поруч із Серебрянським лісництвом у Луганській області наразі така ж ситуація.

Авдіївка Донецької області — не єдиний напрямок, який зараз знаходиться в дуже патовій ситуації. Про це заявив начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

"Ми зараз стоїмо у Серебрянському лісництві. Там поруч — така сама ситуація", — каже він.

Кротевич припустив, що такі патові ситуації відбуваються, бо об'єктивна інформація не завжди доходить до найвищого керівництва.

"От чого не вистачає багатьом генералам. Не всім, але багатьом. Вони не прислухаються. Вони вважають, що вони все знають. А це не так", — каже військовий.

Водночас, за словами Кротевича, не варто привʼязувати те, що сталося в Авдіївці до наслідків ротації вищого військового керівництва України.

"Коли зайшли нещодавно деякі бригади в Авдіївку, коли було прийнято рішення, підписаний наказ — це було до того як призначили Сирського головкомом", — наголосив він.

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ЗСУ виходять з Авдіївки: що відомо

Нагадаємо, що українські військові виходять з Авдіївки. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб не допустити оточення ворогом. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський трохи згодом повідомив, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Також майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявляв, що в Авдіївці знищено понад 4 тисячі окупантів. За його словами, російські війська зазнали помітних втрат.

17 лютого аналітики американського інституту вивчення війни повідомили, що українським силам доведеться провести контратаки, щоб організовано вийти з Авдіївки. Росія спробує перешкодити, але її зусилля лише призведуть до подальших втрат.

Крім того, один з офіційних представників НАТО заявив, що Західні союзники несуть відповідальність за вихід українських Збройних сил з Авдіївки.