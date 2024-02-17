Ворог не збавляє наступ на Авдіївському напрямку: у 3-й штурмовій розповіли про втрати ЗС РФ

До моменту відведення бійців 3 ОШБр захисники не дозволяли російським окупантам здійснити повне оточення позицій. Противник зазнав великих втрат.

З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку Донецької області підрозділи Третьої штурмової бригади завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. Про це повідомили в 3 ОШБр у Telegram.

За інформацією у дописі, попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник зазнав великих втрат.

Втрати ЗС РФ

понад 1500 загиблими;

понад 3500 пораненими;

та понад 20 одиниць бронетехніки.

Окрім того, до моменту відведення бійці Третьої штурмової захисники не дозволяли російським окупантам здійснити повне оточення позицій.

У 3 ОШБр зазначили, що українська бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту.

"Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ виходять з Авдіївки: що відомо

Нагадаємо, що українські військові виходять з Авдіївки. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб не допустити оточення ворогом. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський трохи згодом повідомив, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Також майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявляв, що в Авдіївці знищено понад 4 тисячі окупантів. За його словами, російські війська зазнали помітних втрат.

17 лютого аналітики американського інституту вивчення війни повідомили, що українським силам доведеться провести контратаки, щоб організовано вийти з Авдіївки. Росія спробує перешкодити, але її зусилля лише призведуть до подальших втрат.

Крім того, один з офіційних представників НАТО заявив, що Західні союзники несуть відповідальність за вихід українських Збройних сил з Авдіївки.

Нагадаємо, начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич в інтерв'ю Наталі Мосейчук повідомив, що Авдіївка Донецької області — не єдиний напрямок, який зараз знаходиться в дуже патовій ситуації.