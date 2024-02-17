"Складна операція": вихід ЗСУ з Авдіївки триває, — 3-тя ОШБр

За словами спікера Третьої штурмової бригади Олександра Бородіна, виходити з міста набагато складніше, ніж проводити штурмові дії. Захисникам необхідна чітка комунікація, щоб діяти злагоджено.

Українські військові продовжують виходити з Авдіївки Донецької області після наказу Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Спікер 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) Олександр Бородін поділився подробицями в інтерв'ю Liga.net, опублікованому 17 лютого.

За його словами, подібні операції набагато складніші, ніж штурми, адже противник масовано застосовує артилерію, а також має "карт-бланш" на використання дорогих керованих авіаційних бомб.

"Це складна операція. Тому що такі операції часто складніші, ніж штурмові. Вони мають бути синхронними і злагодженими, потрібна чітка комунікація з різними підрозділами. Але поки що все проходить успішно. Чому це так складно — тому що важливо, що ми задали ворогові ту лінію фронту, яку вважаємо потрібною. Відповідно, зараз її утримуємо", — заявив Олександр Бородін.

Окремо речник 3-ї ОШБр додав, що найголовніший "кулак" російських військ знаходиться зараз саме в Авдіївці. Там дві загальновійськові армії РФ, представники спецпризначенців, ГРУ, а також бригада, яка була побудована на підлозі терористичної організації "ДНР". Відповідно, в одному місці противник зосередив щонайменше 15 тисяч військових.

Що стосується артилерії, продовжує Олександр Бородін, то співвідношення сил один до десяти наразі, а КАБи є однією з найсерйозніших загроз з боку ЗС РФ.

"Ми стикалися з ними і поблизу Бахмута. Але це були скоріше локальні застосування з довгим прорахунком. Економія, грубо кажучи. Це дорогий боєприпас і його застосування — комплексна операція. А ми говоримо про цифру 60 КАБів за добу. Це означає, що росіянам дали повний карт-бланш щодо БК. Вони подекуди застосували їх на позиціях, де було два-три бійці", — каже речник 3-ї ОШБр.

Відповідно, зазначається, що економія повністю була відсутня. Росіяни отримали можливість атакувати регулярно українські позиції.

Незважаючи на все це, у ЗСУ кажуть, що Сили оборони завдали ЗС РФ дуже серйозної шкоди. Це змусило їх здійснити перегрупування.

"Так, їм давали резерви — проблем немає в них із цим. Але для такого співвідношення сил це досить серйозний результат, який знизив наступальну потужність ворога. Висновки робити зарано, але, думаю, це суттєво зменшило їхні можливості", — підсумував Олександр Бородін.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. За його словами, це необхідно для того, щоб не допустити оточення ворогом. При цьому командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що військові вже залишили місто і вирушили на заздалегідь підготовлені позиції.

Пізніше в НАТО відреагували на відступ ЗСУ з Авдіївки. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкні, відповідальність лежить на "всіх країнах", які зволікали з наданням допомоги.