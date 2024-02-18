Су-34 "успішно повернувся" на базу: ЗСУ збили ще один російський літак (інфографіка)

Українські бійці також знищили 12 ударних БПЛА "Шахед" і керовану авіаційну ракету Х-59.

У неділю, 18 лютого, українські захисники ліквідували ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

"У московитів знову "втрат немає". Сьогодні близько 6:00 ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу", — написав командувач.

У джерелі додали, що знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34 відбулося сьогодні вранці.

Також українські воїни знищили 12 ударних дронів типу "Шахед" і керовану авіаційну ракету Х-59.

Українські захисники знищили ще один російський Су-34

Нагадаємо, що 17 лютого українські захисники на Східному напрямку знищили одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 й один винищувач Су-35.

Раніше Фокус писав, що російський літак Іл-76, який упав у Бєлгородській області, збили на зльоті.

Також зараз Україна все ще очікує, коли почнуться постачання західних сучасних винищувачів F-16, які мають стати серйозним зміцненням для безпеки країни. Ідеться про перехоплення крилатих ракет і дронів, а також про контроль над повітряним простором і підтримку наземних військ.