Понад 1000 на рік: у РФ розкрили темпи виробництва безпілотників "Орлан"

За словами головного конструктора Романа Іванова, до 70% всієї інформації на полі бою окупанти отримують саме з дронів "Орлан-10" і "Орлан-30".

У Росії нарощують виробництва безпілотників типу "Орлан-10" і "Орлан-30". Генеральний конструктор "Спеціального технологічного центру" (СТЦ) Роман Іванов в інтервʼю російській державній агенції ТАСС розказав про темпи виробництва БПЛА.

Іванов заявляє, що окупанти отримають 60-70% інформації на полі бою саме з безпілотників "Орлан". Виробництво "Орлан-10" збільшено в 3-4 рази, а "Орлан-30" — у 20-25 разів, якщо порівнювати з 2021 роком. Загалом виготовляється 1000 безпілотників на рік або близько 80 БПЛА на місяць.

Також в СТЦ заявляється, що вони постійно удосконалюють безпілотники на основі отриманого досвіду ведення війни проти України. Прикладом Іванов назвав випадок у 2022 році, коли українські військові захопили повний комплект "Орлана", включно з технічною документацією та станцією управління. Це змусило ворога оновлювати систему управління.

Трофейний "Орлан", захоплений на Харковщині

Зараз Міноборони РФ веде переговори з тим, щоб аби передав ліцензію на виробництва своїх дронів на інших підприємствах, щоб наростити виробництво. Але генконструктор заявляє, що "орлани" є доволі складним технологічним виробом, тому це мало кому під силу. У випадку, якщо партнерів знайдуть, то на налагодження виробництва знадобиться до шести місяців, і стільки ж часу знадобиться для розширення власних потужностей СТЦ.

Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський доручив створити систему проти розвідувальних БПЛА окупантів.

6 лютого українські військові показали, як наземний робот "захопив" російській дрон "Орлан-30".