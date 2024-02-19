"Дуже гучні хлопки": росіяни заявили про атаку безпілотників на Брянщині (фото)

За даними місцевих пабліків, в обласному центрі активно працювали системи ППО нібито через українські БПЛА. Люди чули звуки вибухів у різних районах міста.

Зранку 19 лютого російська влада заявила про атаку безпілотних літальних апаратів на території Брянського району. Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз.

О 7:15 він заявив про збиття силами протиповітряної оборони нібито українського безпілотника.

"Реактивний безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ", — ідеться в повідомленні.

Богомаз зазначив, що постраждалих і руйнувань немає. На місці працювали оперативні служби.

Згодом о 7:41 губернатор російської області заявив про ще одну атаку БПЛА. Другий дрон окупанти також нібито збили над територією Брянського району.

Він знову уточнив, що поранених і пошкоджень інфраструктури немає.

На одному з місцевих Telegram-каналів під назвою "Подслушано Брянск" ще о 6:48 повідомили, що в місті "дуже гучно".

У коментарях під одним із дописів місцеві жителі повідомили, що "вибухи" чули в різних районах міста.

У Міністерстві оборони РФ також заявили про знищення дрона над Брянською областю. Традиційно ворог звинуватив в атаці "київський режим".

"Близько 7:30 за МСК припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — запевняють у відомстві.

Нагадаємо, 2 лютого в місцевих каналах зʼявилася інформація, що жителі Брянська та Брянської області почули сигнал повітряної тривоги й повідомлення по радіо, у якому їх попереджали про загрозу хімічної атаки. Зокрема, на відео зафіксували проліт невідомих БПЛА.

Зазначимо, 30 січня жителі Брянської області розповідали про чергову атаку безпілотників. Згідно з заявами представників влади, пристроїв було три і їх усі начебто знешкодили сили ППО. 19 січня стало відомо про вибух на нафтобазі, розташованій у місті Клинці за 50 км від українсько-російського кордону. В ГУР Міноборони заявили, що дійсно провели диверсію на території ворога.