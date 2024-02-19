Деякі підрозділи 3-ї ОШБр були в повному оточенні в Авдіївці: подробиці від командування

Майже половина всіх КАБів, якими ворог атакував українських бійців в Авдіївці, падала на на територію коксохімічного заводу, розповів заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Підрозділи Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України певний час були в повному оточенні російських військових в Авдіївці Донецької області, проте змогли вийти. Про це повідомив майор ЗСУ, заступник командира бригади Максим Жорін у своєму Telegram 19 лютого.

"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти", — сказав Максим Жорін.

За його словами, на території Авдіївського коксохімічного заводу також не залишилося жодного українського бійця. Він наголосив, що там нічого не залишилося, крім декількох напівзруйнованих підвальних приміщень.

Також Жорін розповів, що майже половина всіх КАБів, які "падали на голову" українських військових в Авдіївці, прийшлася на територію коксохіму.

Нагадаємо, 19 лютого керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що українські військові мають вигідніші позиції біля Куп'янська Харківської області, ніж в Авдіївці Донецької області. За його словами, після відступу з Авдіївки бійцям ЗСУ довелося відступити і з інших оборонних позицій.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський розповів: у США розуміють, що виведення українських бійців із Авдіївки пов'язане з послабленням військової допомоги Україні. Він заявив, що президент США Джо Байден особисто ознайомлений із ситуацією на фронті.