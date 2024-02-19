Свист та вибух: у Нижньому Новгороді було гучно біля нафтопереробного заводу "Лукойл"
Російська влада заперечує будь-які "хлопки", які стались на території Нижньоновгородської області. Тим часом громадяни чули гучні звуки та звернули увагу на зростання забрудненості повітря в регіоні.
Вдень 19 лютого жителі Нижнього Новгорода чули вибух з району Кстово, де розташований великий нафтопереробний завод ТОВ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". Про інцидент написали у місцевому Telegram-каналі "Нижний Новгород. Новости".
Перші повідомлення про гучні звуки з'явились у мережі близько 12:27. Після цього опублікували кадри з камер спостереження: на відео чути свист, а потім луну від вибуху. Точний час вибуху — 12:02:52.
Пізніше з'явились коментарі від представників заводу. Вони заявили, що жителі Нижнього Новгорода взагалі нічого не мали б чути, якби вибух був на НПЗ. На їхню думку, за 20 км такі звуки не долітають.
Тим часом автори пабліку опублікували начебто карту забруднення повітря, яке мало б засвідчити, що якась надзвичайна подія таки сталась.
Згодом опублікували коментар неназваного працівника місцевого летовища. Вказувалось, що джерело звуку — політ винищувачам МіГ-31, який РФ використовує для ударів по Україні. Раніше цих звуків не було, бо літаки не базували на місцевому аеродромі "Кстово-Восточный". Але тепер такі звуки "будуть частіші", запевнили вони.
У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ вказується, що в Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31 з аеродрому "Саваслейка". Тривога тривала з 12:04 до 13:25.
Тим часом в Нижньонавгородському відділенні МНС стверджують, що не отримували інформації про жодний "хлопок" у регіоні. Губернатор Нижнього Новгорода Гліб Нікітін також нічого не розповідав про інцидент.
Відстань від можливої точки вибуху до території України — близько 800 км.
Вибух на НПЗ РФ — деталі можливого інциденту
ТОВ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" — нафтопереробний завод, розташований у населеному пункті Кстов за 10 км на південний схід від Нижнього Новгороду. Підприємство щороку переробляє близько 17 млн тонн нафти, випускає близько 50 найменувань продукції, серед них — авіаційне та дизельне пальне, яке використовується військами РФ для війни в Україні.
Орієнтовна площа, яку займає НПЗ — близько 16 кв. км. На супутникових світлинах можна побачити до двох десятків цехів різного призначення, трубопроводи та пів сотні цистерн для нафти та продуктів нафтопереробки.
Компанія перебуває під санкціями лише України, вказали на порталі НАЗК.
Аеродром "Кстов-Восточный" — злітний майданчик, який розташований за 2 км на південний схід від Кстово. Об'єкт називається "Навчальний аеродром авіації особливого призначення".
У мережі можна відшукати інциденти, які раніше ставалась на НПЗ під Нижнім Новгородом. Наприклад, у лютому 2023 року там сталась масштабна пожежа, яку пояснили начебто налагодженням технологічного процесу. 12 січня 2024 року одна з технологічних установок зупинились внаслідок невказаного "інциденту", ішлося у дописі агентства "Интерфакс".
Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про кількість об'єктів нафтопереробного комплексу РФ, на яких лунали вибухи з серпня 2023 по січень 2024 року. Один з останніх масштабних інцидентів стався під Санкт-Петербургом: палало на терміналі, де навантажували на продаж російську нафту.