В армії США закінчаться гроші для допомоги Україні, якщо Конгрес не ухвалить законопроєкт, — ЗМІ

За словами журналістів, якщо армія не отримуватиме коштів, то вже до кінця травня у неї закінчаться гроші не тільки для України, а й для інших операцій у Європі та Африці.

Армія США оплачує рахунки на сотні мільйонів доларів, щоб підтримати Україну. Якщо Конгрес не ухвалить законопроєкт про фінансування допомоги, то американським військовим доведеться витягувати кошти з інших важливих проєктів. Про це пише CNN.

За словами журналістів, із жовтня 2023 року американська армія витратила понад 430 млн доларів на різні проєкти, включно з навчанням українських військових, транспортуванням техніки та американських військ до Європи.

Видання пише, що без схваленого Конгресом бюджету на 2024 рік і без додаткового фінансування спеціально для України командування армії США має приблизно 3 млрд доларів на оплату оперативних витрат.

Як розповів журналістам високопоставлений американський чиновник, якщо армія не отримуватиме коштів, то вже до кінця травня в неї закінчаться гроші не тільки для України, а й для інших операцій у Європі та Африці.

Міністр Армії США Крістіна Вормут заявила, що їй доводиться розподіляти кошти, які залишилися. Їй доводиться вибирати, куди вкладати "кожен долар".

Видання пише, що підготовка українських військових триває, попри те, що у Штатів закінчилися гроші, виділені для України. Як розповів полковник Мартін О'Доннелл, США навчають близько 1500 українців на полігоні Графенвер у Німеччині. Також триває підготовка пілотів на винищувачах F-16 на авіабазі Національної гвардії Морріс в Аризоні.

Ба більше, як повідомляється, в Україну також продовжує надходити американська техніка із запасів армії в рамках попередніх пакетів Президентського управління зі скорочення штату та в межах Ініціативи зі сприяння безпеці України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати потужні балістичні ракети великої дальності. США схиляються до постачання версії ракети ATACMS більшого радіуса дії. Для цього потрібно, щоб Конгрес схвалив збільшення фінансування для України, розповіли журналісти.