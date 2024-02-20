"Є все для захисту": Лукашенко назвав системи озброєння, з якими Білорусь готова до війни

У разі глобального конфлікту, зазначив політик, Мінську не слід розраховувати на дипломатичне врегулювання, а необхідно бути готовими до війни і ментально, і стратегічно.

Білорусь володіє всіма необхідними для свого захисту системами озброєння. Зокрема, йдеться про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" і зенітно-ракетні комплекси С-400. Про це 20 лютого заявив Олександр Лукашенко на розширеній нараді з керівним складом державних органів системи забезпечення національної безпеки, передає БЕЛТА.

"Ми володіємо всім необхідним, щоб гарантовано захистити себе і, як кажуть військові, завдати супротивникові неприйнятного збитку", — сказав Лукашенко.

Білоруський політик назвав ті системи озброєння, якими володіє армія країни для завдавання такої шкоди. Насамперед, це оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Искандер-М" з дальністю ураження до 300 км. Ці системи можуть бути оснащені ядерними боєголовками, тому Лукашенко назвав їх "найважливішим елементом стримування будь-якого противника".

Також Лукашенко відзначив наявність двох зенітних ракетних дивізіонів С-400 і новітніх зразків білоруських РСЗВ "Полонез-М", які нещодавно були прийняті на озброєння.

Готовність до війни

Під час наради білоруський політик окреслив першочергові завдання для силових структур. Він додав, що Білорусі війна не потрібна, але до неї треба бути готовими і ментально, і стратегічно. Водночас, природно, основним геополітичним противником Лукашенко назвав країни Західної Європи.

"Які у західноєвропейських політиків є реальні причини розширювати склад різного роду коаліцій і військово-політичного альянсу? До чого ці абсолютно абсурдні неправові санкції, масштабна мілітаризація, демонстративна гра м'язами, зокрема військова активність поблизу наших кордонів? Які в них для цього підстави? Хто їм загрожує? І коли таке було в історії, що ми комусь погрожували?" — поставив Лукашенко низку запитань своїм чиновникам, і тут же заявив, що він нібито знає "причини інтересу" до білоруських земель.

За його словами, країни Заходу нібито "братимуть силою тих, хто не з ними", а в разі глобального конфлікту сподіватися на дипломатичне врегулювання або ж на норми міжнародного права не слід.

"Сьогодні вкрай важливо не просто реально оцінювати обстановку і розуміти, що відбувається, а й оперативно діяти. І треба діяти на випередження. Ми всі, насамперед люди в погонах, просто зобов'язані бути готові до відбиття будь-яких загроз. Помилки при цьому неприпустимі", — підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2023 року Білорусь отримала черговий комплект ОТРК "Іскандер-М". За словами заступника командира бригади ЗС Білорусі, це черговий і не останній ешелон із комплексами, наданими Російською Федерацією.