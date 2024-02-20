"Вони могли б воювати": оборонний комітет Ради обговорює мобілізацію ув'язнених, — нардеп

Як розповів Юрій Здебський, також обговорюється питання можливого звільнення від покарання тих засуджених, які підуть воювати.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони розглядає можливість мобілізації ув'язнених і засуджених. Про це розповів народний депутат України, член комітету Юрій Здебський виданню "LIGA.net".

За його словами, рішення з цього питання буде. Є деякі статті, за якими засуджені люди, і їх можна мобілізувати.

"Вони могли б воювати", — сказав він.

Нардеп також зазначив, що також обговорюється питання можливого звільнення від покарання тих засуджених, які підуть воювати.

"Це ще обговорюється, оскільки до всіх цих людей потрібні різні підходи. Треба розуміти, хто за що сидить. Тільки так можна вирішити, чи звільняти потім цю людину від покарання", — сказав народний депутат.

За його словами, Збройним силам України потрібні люди, а тому це питання буде обговорюватися надалі.

"З наступного тижня будемо розглядати законопроєкт і вже більш детально пройдемося по всіх питаннях", — резюмував Здебський.

Нагадаємо, що раніше Міністр юстиції Денис Малюська вже говорив про те, що ЗСУ можуть поповнити українцями із судимістю. Сьогодні в Україні є щонайменше 50 тисяч осіб із судимістю, які можуть поповнити лави ЗСУ. Кого з них можна мобілізувати, вирішуватимуть ТЦК, орієнтуючись на оцінку ризиків.

Також ЗМІ повідомляли, що до нового законопроєкту про мобілізацію подали понад 1300 правок. Тепер ці правки мають розглянути, і це займе "певний час". Члени комітету спрогнозували, коли законопроєкт зможуть винести до зали парламенту.