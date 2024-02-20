"Особливий період": Захід намагався домогтися ізоляції РФ, — Путін (відео)

Глава Кремля заявив про якісні зміни, які відбуваються у РФ. За його словами, Росія стає впевненою в собі й самодостатньою.

Завдання недоброзичливців щодо обмеження та ізоляції РФ розвалилося. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні форуму "Сильні ідеї для нового часу". Інформагентство ТАРС вело трансляцію засідання в Telegram.

"Ті завдання, які наші недоброзичливці перед собою ставили — з погляду обмеження Росії, ізоляції — все розвалилося", — сказав глава Кремля.

Він також заявив, що РФ переживає особливий період, новизна якого полягає в тому, щоб вивести країну на новий рівень розвитку.

За його словами, у РФ відбуваються якісні зміни зсередини, країна стає більш самодостатньою, суверенною і впевненою в собі.

"Це час Росії", — сказав Путін.

Нагадаємо, що, за словами українського військового оглядача Олександра Коваленка, російські війська користуються тим, що Вашингтон своєчасно не поставив Україні нові озброєння. ЗС РФ наступають в усіх напрямках, щоб щось захопити, перш ніж Україна отримає новий пакет допомоги, зазначив аналітик.

Також повідомлялося, що можливий наступник Путіна Микола Патрушев попередив сусідні країни, що вони "зіткнуться з хаосом".