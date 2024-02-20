"Не ми почали цю війну": Сирський зробив заяву в День пам'яті Небесної Сотні

Головнокомандувач ЗСУ нагадав про першого українського військового, який загинув у перестрілці, захищаючи Україну від російських загарбників у Криму.

20 лютого Україна вшановує пам'ять тих, хто загинув під час Революції Гідності 2014 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловився про Небесну Сотню і початок російської агресії.

"10 років тому російські загарбники приступили до підступної, повзучої та гібридної анексії Криму. У цей день хочу нагадати, що перший військовослужбовець загинув за Україну внаслідок російської агресії саме в Криму", — написав він.

Сирський зазначив, що загиблим був прапорщик Сергій Кокурін, який загинув у перестрілці проти російських окупантів 18 березня 2014 року. Тоді росіяни штурмували фотограмметричний центр ЗСУ в Сімферополі.

"Перші добровольці рушили до лав добровольчих батальйонів та Збройних Сил України, щоб захистити Батьківщину. Добре пам'ятаю той час, адже з 2014 року на війні, і досі пліч-о-пліч із побратимами докладаємо всіх зусиль для перемоги України", — зазначив головнокомандувач.

Сирський заявив, що нині триває війна не лише за незалежність України та звільнення територій від росіян. Так, триває війна також за свободу та цінності вільного світу, на користь якого Україна зробила цивілізаційний вибір.

"Не ми почали цю війну — це неспровоковане і злочинне російське вторгнення. Але нам цю війну потрібно завершити звільненням усіх наших земель. І наших людей", — написав Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, очільник Кремля Володимир Путін розв'язав у центрі Європи наймасштабнішу війну з часу Другої світової, керуючись ідеологією так званого "русского мира".

"Імперія зла та її маріонетки мріяли за три дні завоювати Україну і захопити нашу столицю Київ. Водночас вони не врахували єдності та стійкості українського народу. Окупанти обламали свої зуби об незламних титанів — захисників і захисниць Незалежності України", — зазначив він.

За словами Сирського, завдяки мужності та стійкості українських воїнів, а також підтримці країн-партнерів, Україна тримає оборону і завдає великої шкоди російським окупантам.

"Уже десять років Україна бореться не тільки за свою свободу, а й за мир і спокій для всього Вільного світу! Вічна пам'ять і вічна слава всім загиблим борцям за свободу України!" — зазначив він.

Сирський подякував кожному українцю, який обороняє свою Батьківщину.

Хто такий Сергій Кокурін

Прапорщик Збройних Сил України. Загинув під час штурму сімферопольського фотограмметричного центру. Перший вбитий воїн російськими окупантами в російсько-українській війні, яка почалася з анексії Криму, починаючи з 2014 року. Кокурін під час штурму перебував на спостережній вежі на території автопарку військової частини, домінантній точці, з якої проглядається вся територія частини. Убитий пострілом у серце з вогнепальної зброї.

Сергій Вікторович Кокурін Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що Сирський провідав пораненого на фронті журналіста. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що знає всі репортажі військкора Дмитра Євчина, тому не міг не приїхати до нього в лікарню. Окремо Сирський привітав журналіста з професійним святом і вручив йому медаль із грамотою.