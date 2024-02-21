Наступний після Навального: загадкові деталі смерті Кузьмінова вказують на Кремль, — NYT

Пілота, який був зрадником для Росії, попереджали про загрозу та закликали залишатись в Україні. Однак, за даними ЗМІ, він переїхав у курортне містечко, популярне серед російських туристів.

Загадкова смерть російського льотчика Максима Кузьмінова в Іспанії викликає все більше підозр щодо причетності російських спецслужб. Про це йдеться у матеріалі The New York Times від 20 лютого.

Влітку 2023 року Кузьмінов здійснив "зухвалу втечу" з Росії, прихопивши з собою військовий гелікоптер. За цей вчинок йому виплатили в Україні півмільйона доларів. Для РФ же льотчик був винний у державній зраді.

Працівники української розвідки попереджали росіянина, що його життя — під загрозою. Його закликали не виїжджати за кордон, але Кузьмінов проігнорував рекомендації та переїхав у курортне містечко на узбережжі Середземного моря в Іспанії.

Журналісти зазначають, що невідомо, чим пілот займався під час свого перебування в Україні та Іспанії. Проте за кордоном він оселився у "скромному житловому будинку" за 10 хвилин пішки від пляжу. Чоловік обрав для проживання район, популярний серед українських та російських туристів.

"Тепер пана Кузьмінова, якому на момент його втечі було 28 років, схоже, спіткала сувора доля, про яку попереджали українські чиновники", — підкреслили у виданні.

Двоє неназваних представників іспанської поліції розповіли, що тіло Кузьмінова знайшли минулого тижня у містечку Вільяхойоса. Воно було зрешечене кулями. В українській розвідці підтвердили факт загибелі російського льотчика.

"Справа ускладнилася дивовижними заявами Цивільної гвардії, відділення національної поліції Іспанії, яка в якийсь момент заявила, що документи, знайдені на тілі, впізнають його як 33-річного українця. Але додали, що документи можуть бути підробленими", — зазначили у ЗМІ.

У матеріалі йдеться, що деталі смерті Кузьмінова підігрівають підозри про причетність до цього російських спецслужб. Очікується, що подія "посилить і без того загострену напругу" між РФ та країнами Європи.

Окрім того, неназвані західні представники безпеки розповіли, що у Кремлі не приховували своїх намірів щодо боротьби зі зрадниками. Президент РФ Володимир Путін не приховував своєї "глибокої зневаги" до них та дозволив "цілеспрямовані вбивства російських інформаторів за кордоном".

У ЗМІ додали, що про смерть Кузьмінова стало відомо "лише через кілька днів" після того, як у в’язниці помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Кілька західних лідерів, як зазначено у статті, переконані, що це викриває "жорстоку тактику Кремля проти своїх опонентів".

Нагадаємо, у жовтні в ефірі російського телебачення офіцери спецпідрозділів ГРУ погрожували Максиму Кузьмінову ліквідацією. Вони заявляли, що отримали відповідний наказ, і до суду пілот "не доживе".

Про смерть Олексія Навального стало відомо 16 лютого. У Росії повідомляли, що опозиціонеру нібито стало погано після прогулянки. Водночас його прессекретарка Кіра Ярмиш заявила, що політика було вбито.