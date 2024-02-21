Лукашенко занепокоївся: найближчий союзник РФ готується до Третьої світової, — Newsweek

Білоруський політик стверджує, що майже 32 тисячі військових із країн-членів НАТО дислокуються в безпосередній близькості від Білорусі та Росії.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що світ знову опинився на краю прірви, і він занепокоєний початком Третьої світової війни. Про це пише американський Newsweek.

Як зазначає видання, влада країни, що підтримує Росію та її керівництво, ухвалила плани бути "наскільки можливо" готовими до майбутньої конфронтації.

"Ми маємо бути максимально готовими до нейтралізації ризиків і загроз. Є підстави для занепокоєння", — закликав Лукашенко на зустрічі з високопосадовцями Білорусі.

Він додав, що розвідка Мінська "тримає руку на пульсі", стверджуючи, що близько 32 тисяч військових із країн-членів НАТО дислоковано "в безпосередній близькості від Білорусі та Росії".

"Нинішню фазу цивілізаційного протистояння між Сходом і Заходом я хотів би охарактеризувати так: маски повністю скинуті. Ми повинні визнати, наскільки серйозна ситуація", — заявив Лукашенко.

За його словами, два нові дивізіони зенітних систем С-400 зараз перебувають на озброєнні армії країни, ще два дивізіони оснащені ракетними комплексами "Іскандер-М". Водночас Newsweek уточнює, що, мабуть, білоруський очільник мав на увазі мобільні зенітно-ракетні комплекси, які вважаються грубим еквівалентом американських систем Patriot.

Білорусь і російська агресія в Україні

Newsweek нагадує, що Білорусь стала плацдармом для російської армії та фактично допомогла РФ розпочати вторгнення в Україну в лютому 2022 року. До того ж Москва перекинула до Білорусі тактичну ядерну зброю, розмістила на білоруській території найманців із ПВК "Вагнер", проводить спільні з російськими військовими навчання, які, за словами Лукашенка, "дали результати".

Водночас видання уточнює, що Білорусь не направила війська в Україну та нібито виступає за припинення вогню, хоча регулярно дотримується лінії Кремля щодо геополітики.

За інформацією Міністерства оборони Білорусі, у січні цьогоріч білоруські військові відбули в РФ вивчати досвід війни проти України. Після навчання вони як інструктори передаватимуть отриманий досвід військовим підрозділам у країні.

Також на "секретну" роботу "вагнерівців у Білорусі звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни, які ще в січні 2024 року у своєму звіті зафіксували те, що невстановлена кількість російських найманців продовжує працювати з особовим складом загонів спеціального призначення МВС Білорусі "Торнадо", "Шторм" і "Тайфун".

Нещодавно Білорусь запровадила режим контртерористичної операції в частині Гомельської області країни, яка межує з Україною.

Нагадаємо, ще наприкінці серпня 2023 року Білорусь отримала черговий комплект ОТРК "Іскандер-М". За словами заступника командира бригади ЗС Білорусі, це черговий і не останній ешелон із комплексами, наданими Російською Федерацією.