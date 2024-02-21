Риють землю та ллють бетон: в ЗСУ показали, як готують оборону проти ЗС РФ (фото)

Військові інженери працюють без відпочинку, терміново зводячи оборонні укріплення. Для цього посеред поля риють траншеї, які зміцнюють колодами та дерев'яними брусами.

Щоб збудувати фортифікації для зупинки просування ЗС РФ, інженерні війська ЗСУ використовують спеціальну техніку та будматеріали. Місцевість перед фортифікаціями захищаються мінами та колючим дротом. Кадрами з місць зведення укріплень поділилось Командування сил підтримки ЗСУ на сторінці Facebook.

У дописі вказується, що робота триває "24 години на добу 7 днів на тиждень" з залученням "усіх наявних ресурсів". Спеціальна техніка риє заглиблені бліндажі з бетонними стінами, поруч — мінні поля. Подібна лінія оборони має стати "непробивним бар'єром" для противника, впевнене командування.

На сторінці Facebook інженерних військ опублікували низку світлин, на яких показали хід будівництва. На світлинах можна побачити екскаватори, які риють широкі та довгі траншеї десь у полі.

Лінія оборони ЗСУ - початок будівництва Фото: Командування сил підтримки ЗСУ Лінія оборони ЗСУ - екскаватор Фото: Командування сил підтримки ЗСУ

Також є можливість ознайомитись з деякими деталями будівництва фортифікацій: використовують дерев'яні бруси, якими обкладають земляні окопи з боків та згори.

Лінія оборони ЗСУ - процес будівництва Фото: Командування сил підтримки ЗСУ Лінія оборони ЗСУ - як виглядає Фото: Командування сил підтримки ЗСУ

Крім дерев'яних брусів використовують колоди і бетон, щоб "забезпечити нашим воїнам найкращий захист".

Лінія оборони ЗСУ - колоди і екскаватор Фото: Командування сил підтримки ЗСУ

Лінія оборони ЗСУ — деталі

Зазначимо, восени та взимку 2023 року тодішній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв показував, як будують фортифікаційні лінії у північних та північно-східних областях України. На фото з місця будівництва — обкладені колодами бліндажі, колючий дріт, бетонні піраміди. Будівництво велось навіть тоді, коли місця засипало снігом, свідчать світлини. В цілому вдалось викопати 4500 км протитанкових ровів і закласти 3500 мін — створили "ешелоновану оборону".

Крім того, лінія оборони зводиться у Запорізькій та Харківській областях — деякі деталі розповіли у західних ЗМІ. При цьому зазначалось, що українці не можуть відтворити таку ж густину мінування, як росіяни.

16 лютого, коли було прийнято рішення про відступ ЗСУ з Авдіївки, в командуванні повідомили, що українські військові перемістились на завчасно підготовлені рубежі на захід від населеного пункту.

Нагадуємо, український офіцер назвав п'ять ділянок на лінії фронту, на яких можливий наступ ЗС РФ. Одна з ділянок — місцевість біля Роботиного-Вербового: тут бійцям ЗСУ вдалось зупинити штурмові дії противника, при цьому знищили російську бронетехніку та повнили полоненими обмінний фонд