Деяким підприємствам дозволили бронювати понад 50% чоловіків: хто уникне мобілізації

В Україні спростили процес бронювання: які підприємства бронюватимуть найбільше чоловіків.

В Україні змінили критерії для визначення підприємства важливим для національної економіки, що в результаті стає підставою для бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації. Про це повідомили в Мінстратегпромі 20 лютого.

Мова йде про два варіанти бронювання чоловіків — від 50% військовозобов’язаних та до 50% включно.

Варіант 1: від 50% працівників

Пропонують бронювати від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності. Це стосується підприємств, установ і організацій, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують і ремонтують військову та спеціальну техніку і запчастини до неї, виготовляють боєприпаси та інші продукти оборонного призначення.

Такі підприємства повинні відповідати двом критеріям:

перебувати в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем контракту;

товари, роботи і послуги оборонного призначення повинні складати понад 50% від загального обсягу виробництва.

Варіант 2: до 50% працівників

Пропонують бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників. Це стосується підприємств, які працюють у сфері промисловості, космічної діяльності, літакобудівній галузі.

Підприємства повинні відповідати трьом з п'яти критеріям:

бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем контракту;

товари, роботи й послуги оборонного призначення складають понад 50% від загального обсягу виробництва;

бути включеним до електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів, відповідно до закону України від 17.07.2020 № 808-IX "Про оборонні закупівлі";

повинно брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі й у сфері космічної діяльності;

повинно виготовляти товари, виконувати роботу та надавати послуги для підприємства ОПК.

Робоча група, утворена Мінстратегпромом і представниками інших зацікавлених органів державної влади, приймає рішення щодо відповідності того чи іншого підприємства цим категоріям.

Нагадаємо, юрист Сергій Савинський розповів, що в разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію повістки зможуть вручати не лише в публічних місцях, але й надсилати через електронний кабінет призовника.

Адвокат Роман Сімутін повідомив, що після ухвалення документа про посилення мобілізації чоловіків, які ігноруватимуть виклики до ТЦК, можуть оштрафувати на 51 тисячу гривень.