Сім "сушок" за тиждень: у Повітряних силах розкрили секрет полювання на авіацію РФ (відео)

ЗСУ збили черговий літак Су-34 та ледь не ліквідували разом з ним Су-35. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що у захисників неба побільшало "інструментів" для винищення ворожих "пташок".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у військових з’явилося більше "інструментів" для знищення російської авіації. Про це відомо з ефіру телемарафону від 21 лютого.

Ігнат прокоментував ліквідацію чергової ворожої "пташки" — винищувача Су-34. З його слів, під ударом мав також опинитись російський Су-35, але вчасно "втік". Більше деталей у Повітряних силах розкрити не можуть з міркувань безпеки.

"Су-34 — двомісний літак. Пілоти могли катапультуватись, могли ні — не завжди це вдається", — уточнив речник.

Він зазначив, що даних про те, чи вижили пілоти збитого винищувача, наразі немає. Проте військові сподіваються, що відповідь "пізніше" дасть розвідка — з перехоплень ЗС РФ.

"Сподіваємося, що з пілотом те ж саме, що й минулого разу. Як то кажуть, "упал ліцом вніз". Це означає, що пілот не вижив. Для нас це хороші новини, тому що пілот — це не менш цінна ціль, ніж сам літак", — сказав Ігнат.

Він пояснив, що на навчання та підготовку пілотів Росія витрачає дорогоцінний час та ресурси. Також військовий прокоментував те, що останнім часом епізоди ліквідації ворожої авіації дещо почастішали. З його слів, ЗСУ знищують "усе, що можливо".

"У Повітряних сил з'явилося більше засобів та більше інструментів, щоб діставати ворога на дальніх відступах, і це дозволило покращити наші спроможності щодо збиття російської авіації", — розповів Ігнат.

Коментар Юрія Ігната

Нагадаємо, 21 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про знищення винищувача Су-34. Він додав, що під прицілом також був літак Су-35, але ворожий пілот встиг зманеврувати та врятувався.

Загалом лише за тиждень ЗСУ вдалося знищити сім російських "сушок". Президент України Володимир Зеленський звернувся до захисників неба та подякував їм за влучність.