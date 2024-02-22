"Відповідь за Кринки": в ЗСУ розповіли деталі удару по полігону ЗС РФ на Херсонщині (відео)

Російське командування раніше не виділяло засоби ППО та РЕБ для захисту полігонів. Після другого поспіль удару ЗСУ ворог повинен подумати про нове застосування дефіцитного устаткування.

Щоб влучити по полігону ЗС РФ, на якому зібрались бойові підрозділи та командування, ЗСУ провели узгоджену роботу розвідки, сил радіоелектронної боротьби та артилеристів. Після подібного успіху Сил оборони противник отримав проблему: має визначити пріоритетні точки, які буде захищати силами ППО. Про деталі планування та проведення спецоперації на лівобережжі Херсонщини голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів у ефірі "24 каналу".

Зі слів військового, щоб реалізувати задум, бійці ЗСУ задіяли відразу кілька підрозділів, кожен з яких виконав якусь частину завдання. Зокрема, напередодні операції спершу провели розвідку, щоб зрозуміти, як обійти засоби РЕБ противника і де саме розташовані комплекси ППО. Крім того, з'ясували, коли саме на полігоні в Олешківських пісках збереться певна кількість військових ЗС РФ. Загалом для реалізації плану "ключову роль зіграла розвідка", пояснив Тимочко.

Дотепер російське командування зазвичай не захищало ППО та РЕБ навчальні полігони, зауважив співрозмовник журналістів. Однак тепер воно зрозуміло, що потрібно перерозподіляти дефіцитні комплекси на нових позиціях, заявив український військовий.

"Якщо це стає тенденцією, то ми можемо говорити, що росіяни мусять розподіляти за пріоритетністю наявні засоби ППО та РЕБ".

Тимочко зауважив, що удари по полігонах "деморалізують" противника. Крім того, вони є відповіддю українських бійців на заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який запевняє у начебто відновленні окупації села Кринки на Херсонщині.

"Цим ударом вибивають з-під ніг кремлівської пропаганди інформацію про те, що нібито окупаційна армія повністю контролює лівий берег Дніпра. Наша відповідь на заяви пропагандистів — удар по полігону на Херсонщині", — навели журналісти слова голови Ради резервістів.

Також Тимочко розповів, що, крім плацдарму під Кринками, українці тримають позиції біля Антонівського мосту та у плавнях Дніпра. З його слів, це — "понад десятки кілометрів", на які ЗСУ можуть перекинути бронетехніку і це "дуже тривожить ворога".

Бої на Херсонщині — деталі подій на полігоні 21 лютого

Зазначимо, про удар по полігону в Олешківських пісках біля села Подо-Калинівка стало відомо увечері 21 лютого. На відео, опублікованому у Telegram-каналі "Миколаївський Ваньок", можна побачити три прильоти у точку скупчення живої сили ЗС РФ. Згідно з даними порталу DeepState, на полігоні саме шикувались росіяни з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку.

За попередніми оцінками, внаслідок влучання снарядів знешкоджено приблизно 60 солдатів ЗС РФ. Відстань від точок влучання з координатами 46.54351, 33.09822 та 46.54418, 33.10099 до протилежного берега Дніпра — понад 20 км.

Удар по полігону на Херсонщині 21 лютого — яка відстань до правого берега Фото: DeepState

Тим часом бійці ЗСУ, починаючи з осені 2023 року, втримують плацдарм під Кринками. Для того, щоб втримати позиції, Сили оборони використовують дрони — приклади відпрацювань по техніці та живій силі ЗС РФ публікують у мережі. Військовий експерт пояснив, завдяки чому вдається давати відсіч ворогу: завдяки БПЛА, а також артилерії, яка заважає просуванню військ противника.

Втім, 21 лютого волонтер Сергій Стерненко зауважив, що на плацдармі не вистачає човнів та РЕБ, щоб доставляти боєприпаси на лівий берег. Свою думку він проілюстрував кадрами з дрона, який привіз патрони українському бійцю.

Нагадуємо, 22 лютого начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що удар по полігону — знак для окупантів, що їх "дістануть всюди". 20 лютого стався приліт по ще одному полігону противника — під Волновахою. Російська влада не визнала удар, втім жителі Забайкалля скаржаться, що могли загинути військові з в/ч 06705, розташованій біля міста Борзя.