"Ми повинні вижити": Зеленський розповів, що робитиме Україна, якщо США не схвалять допомогу

За словами українського лідера, без підтримки Вашингтона українським бійцям буде складніше битися на фронті і, як результат, буде більше жертв.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що замінити американську допомогу буде надзвичайно складно. Він зазначив, що без цієї підтримки дедалі більше українських військових опиняться в госпіталях. Про це повідомляє видання Fox News.

За словами українського лідера, знайти альтернативу підтримці американських партнерів досить складно.

"Ми не залишимося на одному місці. Ми повинні вижити і жити. Ми повинні знайти паралельні степи, паралельні правила. Але ви розумієте, що це ключове. І це дуже важливо", — заявив він.

Зеленський акцентував увагу на тому, що без американської підтримки зростатиме кількість "героїв, які опиняться в лікарнях".

"Тому що якщо в тебе немає справжнього захисного захисту і якоїсь потужної артилерії зі снарядами, звичайно, ти втратиш людей", — додав президент.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп запропонував надати допомогу Україні в кредит. За його словами, Україні можна виділити 60 млрд доларів, і якщо країна не зможе їх повернути, то цього робити і не доведеться.

19 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден визнає, що послаблення допомоги зброєю Києву призвело до того, що українським військовим довелося покинути Авдіївку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати потужні балістичні ракети великої дальності. США схиляються до постачання версії ракети ATACMS більшого радіусу дії. Для цього потрібно, щоб Конгрес схвалив збільшення фінансування для України, розповіли журналісти.