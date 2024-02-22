Українські військові показали, як б'ють по росіянах ракетами ATACMS (відео)

За словами військових, ракети ATACMS дають можливість вражати логістичні центри та склади в тилу ворога.

Українські ракетники, які працюють на системах Himars, показали, як б'ють по росіянах за допомогою ракет ATACMS. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі СтартКом ЗСУ.

Як розповів один з учасників відео, ракети ATACMS дають можливість вражати логістичні центри і склади в тилу ворога.

"Російським солдатам ніде сховатися. Ми їх знайдемо навіть на тому світі", — сказав він.

Інший військовий розповів, що Himars — незвичайна машина, не просто техніка.

"Поки не скажеш їй добре, ніжне слово, вона не буде нічого робити. Любить, щоб її балували", — сказав український військовий.

За словами воїна, їхня машина змогла знищити дивізіон С-400 ЗС РФ, який вдарив ракетою по піцерії в місті Краматорськ Донецької області.

"Хочемо подякувати партнерам за ATACMS, адже це озброєння дуже допомагає на полі бою. Ми б'ємося не тільки за Батьківщину, а й за весь цивілізований світ. Наша перемога — це перемога всього світу", — сказав військовий.

Нагадаємо, 27 червня 2023 року ЗС РФ обстріляли Донецьку область ракетами "Іскандер". Одна з них влучила в ресторан у Краматорську, де було велике скупчення людей. Серед поранених унаслідок атаки опинилася дитина 2022 року народження. За даними Нацполіції, загинуло понад 10 осіб.

Пізніше стало відомо, що українська письменниця Вікторія Амеліна дістала поранення через ракетний удар ЗС РФ по Краматорську і померла в лікарні Мечникова в Дніпрі.