Уламки ракет КНДР з американськими деталями допоможуть викрити мережі постачання, — Reuters

Британські експерти зазначають, що 75% задокументованих компонентів з північнокорейських ракет "пов’язані з компаніями", зареєстрованими в США, 16% — з компаніями в Європі та 11% — в Азії.

Викриття того, що північнокорейська ракета, запущена Росією по Україні, містила велику кількість компонентів, пов’язаних із компаніями, що базуються в США, підкреслює складність застосування санкцій проти Пхеньяна, однак може допомогти розкрити мережі незаконних закупівель. Про це заявили експерти Conflict Armament Research, передає Reuters.

Відповідна британська організація відстежує походження зброї, що використовується у військових конфліктах. Експерти дослідили уламки північнокорейської балістичної ракети, яку РФ використала у атаці по Харкову 2 січня.

У звіті, який фахівці опублікували цього тижня, йдеться про перевірку електронних компонентів, у тому числі навігаційної системи ракети.

"Виявлено, що багато з них були нещодавно виготовлені та мали марки компаній, що базуються в Сполучених Штатах", — йдеться у повідомленні.

Крім того, експерти зазначають, що 75% задокументованих деталей "пов’язані з компаніями, зареєстрованими в Сполучених Штатах", 16% — з компаніями в Європі та 11% — з компаніями в Азії.

Санкції проти КНДР

Експерти з питань санкцій заявили, що результати дослідження "не були несподіваними". Водночас впродовж багатьох років Сполучені Штати очолювали міжнародні зусилля з обмеження можливостей Північної Кореї отримувати запчастини та фінансування для її програм створення балістичних ракет і ядерної зброї.

"Північна Корея (а також Росія та Іран) є експертами в тому, щоб уникнути санкцій ООН і США за допомогою підставних компаній та інших зусиль. Хоча санкції США є надійними на папері, санкції повинні виконуватися, щоб вони були ефективними", — сказав Ентоні Руджеро з вашингтонського Фонду захисту демократій, який керував зусиллями щодо санкцій проти Північної Кореї в адміністрації експрезидента США Дональда Трампа.

Обстріл міст України ракетами КНДР

Нагадаємо, в Службі безпеки повідомили, що російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських ракет. Жертвами ворожих "прильотів" стали щонайменше 24 мирних українців, понад сто цивільних дістали тяжкі поранення.

15 лютого Росія здійснила чергову ракетну атаку по містах України. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не заперечив застосування окупантами північнокорейських ракет КN-23.

Крім того, у середу зранку, 7 лютого, російські окупанти завдали ракетних ударів по території України. Зокрема ЗС РФ атакували й Харків, де дві з пʼяти випущених ворогом ракет виявилися північнокорейського виробництва.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що РФ отримала від КНДР балістичні ракети і хоче додати до свого арсеналу ракети з Ірану. Це стало очевидно ще в середині грудня 2023 року.