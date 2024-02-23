ТЦК обманюють чоловіків при видачі відстрочки: адвокат вказав на цікаву деталь (відео)

Чоловіки, що мають право на відстрочку від мобілізації, можуть служити лише за власним бажанням. Тоді як добровільний призов вважається тоді, коли особа підписала мобілізаційне розпорядження, розповів адвокат Роман Сімутін.

Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації, для цього їм потрібно з'явитися до ТЦК. Проте адвокат Роман Сімутін розповів про те, як військкомати можуть обманювати громадян та змушувати їх підписувати мобілізаційне розпорядження.

Адвокат розповів, як його клієнт намагався оформити відстрочку через інвалідність дружини, що дозволено відповідно до законодавства. Чоловік прибув до ТЦК та СП, надав потрібні документи, заповнив бланк заяви на відстрочку. Проте в бланку не вистачало двох деталей.

"Бланк як бланк, але без двох надважливих деталей, які не те що впливають на суть та зміст, вони просто унеможливлюють всі потуги довести справедливість ваших майбутніх тверджень", — сказав Роман Сімутін.

Він повідомив, що в ТЦК заяву його клієнта легко зареєстрували, а далі виписали направлення на ВЛК. Зі слів адвоката, це повинно насторожити, оскільки ті, хто вже був в ТЦК, знає, що заяву "категорично відмовляються реєструвати, доводиться сперечатися, телефонувати на гарячу лінію МО або виходити з приміщення та відправляти поштою".

"А тут так легко реєструють їхній зразок заяви", — наголосив адвокат.

Після ВЛК перед чоловіком поклали папірець, який дає право відстрочки на три місяці та запропонували два варіанти "поганий та ще гірший". А саме потрібно підписати повістку про мобілізацію, за якою чоловік повинен з'явитися до ТЦК після закінчення строку дії відстрочки, або відстрочку не дають. У військкоматі це пояснили тим, що за сім днів до закінчення строку відстрочки потрібно подати аналогічний пакет документів, тоді як повістка — їхня страховка.

Що не так у діях ТЦК

Адвокат повідомив, що в заяві не зазначений перелік документів, який надає військовозобов'язаний. Крім цього, насторожити повинне те, що якщо чоловік відмовляється отримувати повістку, то йому не надають відстрочку через відсутність якогось документа та спробують вручити повістку. Проте чоловіки, що мають право на відстрочку, можуть піти в ЗСУ лише добровільно.

Якщо особа обирає забрати лист відстрочку та підписати повістку, то це означає, що людина добровільно погодилася на мобілізацію.

Як діяти в такій ситуації

Роман Сімутін зауважив, що в подібній ситуації чоловік повинен пояснити ТЦК, що не відмовляється повторно прийти, проте лише за умови вручення повістки про поновлення облікових даних.

"Виписка ж повістки на відправку замість листа про відстрочку — це шантаж", — додав він.

Нагадаємо, 23 лютого нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків. Документом надається відтермінування від мобілізації строком на 12 місяців.

13 лютого в Раді зареєстрували законопроєкт про мобілізацію, який пропонує збільшити грошове забезпечення військовослужбовців.