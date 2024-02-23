Скільки бойових літаків РФ діє на фронті і по чому вони б'ють: пояснення ГУР

Росіяни тричі били балістичними ракетами по військовому об'єкту в Україні, оскільки бояться появи західних винищувачів F-16, пояснив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

ЗС РФ мають у робочому стані близько 300 літаків, придатних для використання на війні в Україні. Завдяки ударам, завданим ЗСУ, ворог втратив можливість стежити за ситуацією в районі Києва, але продовжує бити по військових та цивільних цілях. Про стан російської авіації розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у інтерв'ю інформаційному агентству "Interfax-Україна".

Скібіцький відзначив, що завдяки знищенню російського літака дальньої радіолокаційної розвідки А-50 противник не "бачить" до Києва і не літає над Азовським морем. Після втрати цього повітряного судна розвідка ведеться з простору над Краснодарським краєм і її можливості вже обмежені.

Однак ворог продовжує обстрілювати цілі на території України, наголосив представник ГУР. Головна мета РФ — "знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру". Про це свідчить одна з останніх атак — потрійний удар по аеродрому "Канатове" біля Кропивницького. З його слів, ЗС РФ три дні поспіль били по летовищу балістичними ракетами.

Російське командування побоюється моменту, коли Україна отримає західні літаки F-16 та іншу західну техніку: задля цього і били по аеродрому.

"Ось, три дні поспіль противник бомбив аеродром Канатове, намагаючись вразити балістичними ракетами. І це якраз той підхід ворога, щоб не дати нам змогу розмістити там авіацію. Вони дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну".

"Канатове" — український військовий аеродром, розташований за 7 км на північний схід від Кропивницького. Відстань від лінії фронту у Запорізькій області — близько 270 км.

Авіація РФ — деталі втрат ворога

Зазначимо, протягом лютого 2024 року ЗС РФ втратили 10 літаків, при чому сім з них було знищено протягом одного тижня. Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, в України з'явились додаткові можливості, щоб знешкоджувати російську авіацію. Про яку саме зброю ідеться, військовий не розповів.

19 лютого Фокус повідомив про збиття двох російських винищувачів — Су-34 та Су-35С. Літаки збили на невказаному відтинку східного фронту у момент, коли били по українських позиціях керованими авіаційними бомбами. Про знешкодження ще одного повітряного судна стало відомо напередодні, 18 лютого: потрощений апарат побачили на вантажівці в тилу ворога.

17 лютого упали відразу три винищувачі ЗС РФ — два Су-34 та один Су-35. Літаки могли потрапити під удар українських сил ППО, які прикривали відхід бійців ЗСУ з-під Авдіївки, — пояснили аналітики Інституту вивчення війни.

Тим часом 15 січня підтвердились влучання по літаку-шпигуну А-50: до нього дістали над Азовським морем. Літак-винищувач розбився, а повітряне судно, яке його супроводжувало — командний пункт Іл-22 — ледь дотягнуло до аеродрому.

Нагадуємо, 22 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що Україну не будуть обмежувати у використанні винищувачів F-16: ними можна буде діставати хоча і по території Росії. Український експерт при цьому відзначив, що поява цих літаків зовсім не означає, що авіація Повітряних сил ЗСУ буде домінувати на східному фронті.