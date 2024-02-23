Мінус 350 млн доларів: у ГУР показали докази збиття літака-шпигуна А-50У (карти)

ЗС РФ втратили літак-шпигун, який допомагав російській авіації скидати КАБи на Східному фронті. Це другий апарат такого класу, знищений українцями.

Російський літак радіолокаційної розвідки А-50У різко зменшив швидкість над Єйськом у Краснодарському краї РФ. У певний момент його висота дорівнювала нулю над рівнем моря. Про деталі спецоперації Сил оборони йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління розвідки Міноборони в Telegram-каналі.

У дописі вказується, що збиття літака ЗС РФ — результат тривалої спільної роботи ГУР і Повітряних сил ЗСУ. Завдяки результативному удару вдалося зменшити можливості ворога бити по позиціях українців.

Розвідники також опублікували інфографіку з траєкторією А-50У. На світлинах видно траєкторію-петлю біля Єйська та вказано дані польоту — швидкість і висоту.

О 18:44:53 — швидкість 875 км/год, висота 800 м.

А-50, 18:44:53

О 18:45:43 — 320 км/год і 800 м.

А-50, 18:45:43

18:45:45 — 0 км/год.

А-50, 18:45:45

"Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишилися одиниці, становить 350 мільйонів доларів", — підсумували розвідники.

Збиття А-50 — деталі подій 23 лютого

Зазначимо, про можливість знищення чергового літака А-50 ЗС РФ стало відомо ввечері 23 лютого. Спершу в мережі опублікували відео з кадрами падіння повітряного судна. Голос за кадром заявляє, що по ньому таки влучив снаряд. Подія сталася над Азовським морем, а впав апарат біля Єйська.

Пізніше командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук підтвердив знищення російського літака радіолокаційної розвідки, який давав можливість РФ обстрілювати українські позиції.

Попередній літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 українці збили 15 лютого 2024 року. Тоді поруч із ним був ще Іл-22 — командний пункт, якому вдалося врятуватися й долетіти до аеродрому. Згідно із заявою речника Повітряних сил Юрія Ігната, відновити цей борт Росія навряд чи зможе. Загальна вартість втрачених російських повітряних суден — близько 530 млн дол., зауважили на порталі Forbes.

Екскомандир підрозділу "Айдар" ЗСУ Євген Дикий зауважив, що удару могли завдати ЗРК Patriot. На його думку, засіб ППО підтягнули ближче до лінії фронту, і він зумів працювати в "партизанському режимі". Подібний режим роботи означає, що система максимально довго не вмикає радіолокаційну систему наведення, щоб її не побачив противник.

Ще один А-50У пошкодили у 2023 році на аеродромі в Білорусі. На опублікованому відео видно, що удар завдали за допомогою безпілотників із вибухівкою, які непомічені пробралися в тил російських військ.

Нагадуємо, бійці ЗСУ розповідали, що під час боїв у Авдіївці ЗС РФ використала сотні керованих авіабомб, які нищили позиції українців. 23 лютого в ГУР Міноборони розповіли, що Росія мала близько 300 літаків, які росіяни можуть використати на полі бою.