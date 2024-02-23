У ГУР заявили, що Україна збила російський А-50 ракетами ЗРК С-200, — ЗМІ

За словами журналістів, ще влітку 2023 року в РФ повідомляли, що ЗСУ нібито використовують перероблені С-200 для ударів і по наземних цілях.

Українські військові збили російський літак А-50У ракетами з радянського зенітного комплексу дальнього радіуса дії С-200. Про це повідомили виданню "Українська правда" джерела в ГУР Міноборони.

За словами журналістів, комплекси С-200 почали розробляти ще за часів СРСР 60 років тому. Пізніше комплекс пройшов кілька модернізацій.

Видання зазначило, що ще в липні 2023 року російські пропагандисти почали повідомляти, що ЗСУ нібито використовують перероблені С-200 для ударів і по наземних цілях.

"Теоретично використання модернізованих ракет ЗРК С-200 для ударів по наземних цілях можливе на дальність до 600 км", — повідомляв тоді ТАСС, покликаючись на джерело в ПКС РФ.

Також, як сказано в матеріалі, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко розповів, що українські військові дійсно відпрацьовували на тренуваннях застосування ракети С-200 по наземних цілях.

Українські військові збили другий А-50: що відомо

Нагадаємо, Україна збила рідкісний літак-розвідник А-50У. За інформацією ГУР, повітряний командний пункт, який використовували для ударів по українських містах, збили під час спільної операції розвідки та Повітряних сил. А-50У був не звичайним, а модернізованою версією.

Пізніше стало відомо, що в РФ відшукали уламки збитого А-50У. Росіяни запевняють, що чують детонацію боєкомплекту на місці падіння літака в Краснодарському краї. Міноборони РФ мовчить про надзвичайні події вечора 23 лютого.

Також у ГУР показали докази збиття літака-шпигуна А-50У. ЗС РФ втратили літак-шпигун, який допомагав російській авіації скидати КАБи на Східному фронті. Це другий апарат такого класу, знищений українцями.