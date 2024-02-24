Нові деталі розстрілу бійців у Авдіївці: таких випадків більше, ніж відомо, — Лубінець (відео)

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що Росія обіцяла надати пораненим медичну допомогу та пізніше їх обміняти. Проте окупанти цинічно порушили домовленості.

Після виходу ЗСУ з Авдіївки російські окупанти розстріляли українських бійців, які залишились на позиції "Зеніт" через поранення. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону 24 лютого поділився деталями події.

Омбудсмен пояснив, що Україна мала домовленості з країною-агресоркою щодо захисників, яких не вдалося евакуювати з міста. Російські окупанти мали взяти поранених в полон, щоб пізніше їх обміняти на своїх співслужбовців.

"У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися про те, що поранених українських військовослужбовців ЗСУ офіційно візьмуть в полон, їм нададуть медичну допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть просто не виконуватися", — розповів Лубінець.

Він зазначив, що не може розкрити деталі перемовин з РФ щодо оборонців Авдіївки. Водночас омбудсмен підкреслив, що з порушенням домовленостей та норм гуманітарного права з боку ворога Україна стикається постійно.

"Ми не знаємо, як з цим поводитись. Офіційні наші заяви, на мій погляд, не занадто діють на російську сторону", — зізнався Лубінець.

З його слів, таких випадків насправді "набагато більше", ніж публічно відомо.

"На жаль", — додав омбудсмен.

Коментар Дмитра Лубінця (про ситуацію в Авдіївці — з 7:47)

Нагадаємо, боєць 110 ОМБр Віктор Біляк розповів, що на момент виходу з позиції "Зеніт" у захисників залишалося води "на якусь добу". Військові перебували в оточенні, а над ними кружляв ворожий дрон. Евакуювати поранених можливості не було, а четверо з них не могли ходити.

20 лютого у DeepState повідомили про ще один випадок розстрілу українських військових. Окупанти позбавили життя бійців у районі Роботиного. Двоє нацгвардійців вийшли на вимогу противників з окопу, і тоді по них відкрили вогонь.