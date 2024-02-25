"Невимовно важко": український журналіст загинув на фронті (фото)

Колеги згадують Володимира Петренка як врівноваженого, щирого, доброго друга, який завжди був готовий підставити плече підтримки. Він працював у бібліотеці, займався журналістикою, волонтерством і музикою.

На війні загинув воїн із міста Малина Житомирської області Володимир Петренко. Його життя обірвалося під час ворожого мінометного обстрілу. Про це стало відомо зі сторінки Малинської міської громади у Facebook.

Повідомляється, що Володимир працював у Малинській центральній публічній бібліотеці, вів розмовний клуб "Говоримо українською", брав активну участь у місцевих заходах, був учасником духового оркестру "Малин".

Володимир Петренко вів активне культурне життя Фото: Полісся.today

Наприкінці 2023 року Володимира призвали до лав Збройних сил України, а 22 лютого 2024 року він загинув під час російського мінометного обстрілу.

"Невимовно важко сповіщати цю новину, адже мати втратила сина, друзі — товариша, а вся громада — гідного жителя", — йдеться в повідомленні.

Про загибель Володимира Петренка також написав портал "Полісся.today".

"У боях із ворогом на Куп'янському напрямку фронту обірвалося життя нашого колеги-журналіста, волонтера, музиканта та бібліотекаря Володимира Петренка з Малина. Після мобілізації наприкінці грудня та навчального центру він встиг повоювати зовсім небагато. Нашому захиснику назавжди залишився 31 рік", — повідомили у виданні.

За інформацією видання, Володимир загинув на Куп'янському напрямку.

Колеги українського захисника, журналісти "Полісся.today" розповіли, що той вирізнявся спокійним характером і гострим розумом. Володимир багато читав, а також із дитинства захоплювався музикою.

У 2014-му році він закінчив Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова за спеціальністю видавнича справа та редагування. Його першим місцем роботи стала редакція газети "Малинські новини", де він працював кореспондентом.

Володимир Петренко на випуску з університету Фото: Полісся.today

Незабаром Володимир приєднався до благодійного фонду "Волонтер 2015". Він допомагав дітям-сиротам, учасникам АТО/ООС і тяжко хворим. Був одним із тих, хто висадив перші дерева в парку Героїв російсько-української війни.

Володимир висадив перші дерева в парку Героїв російсько-української війни Фото: Полісся.today

"Він назавжди залишиться в нашій пам'яті врівноваженим, щирим, добрим другом, який завжди був готовий підставити плече підтримки", — написали колеги Володимира.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що на фронті загинув 35-річний дослідник історії менонітів, науковець Максим Штатський. Він служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Раніше, 16 лютого з'явилася інформація про загибель відомого реконструктора Романа Кулика з Тернопільської області. Він був учасником десантно-штурмових військ і брав активну участь у діяльності волонтерських організацій.