Загинули в один день: у Вінниці попрощалися з нерозлучними друзями з бригади "Лють" (фото)

23-річні Артур (Артем) Іванішин та Вадим Кондратюк були волонтерами, членами Вінницької молодіжної ради та помічниками місцевої депутатки. Захищали Батьківщину герої з лютого 2023 року.

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У Вінниці попрощалися з полеглими воїнами об’єднаної штурмової бригади "Лють" 23-річним Артуром (Артем) Іванішиним та 23-річним Вадимом Кондратюком, які були друзями та загинули в один день — 14 лютого. Про це повідомляє "Суспільне".

У виданні розповіли, що Іванішин на псевдо "Депутат" навчався на третьому курсі Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ за спеціальністю "менеджмент", а Кондратюк на псевдо "Юрист" закінчив ДонНУ імені Василя Стуса й мріяв стати правозахисником. Обидва були волонтерами і членами Вінницької молодіжної ради.

За словами директора VinSmart Центру Дмитра Мири, військові були справжніми та надійними друзями, які ще зовсім юними прийшли до Молодіжної ради у 2017 році.

"Дивилися, знайомилися і за короткий час активно почали брати участь у молодіжному житті міста, волонтерили, проводили акції. Грали у футбол, волейбол, їздили у ліс — проводили військові табори, спали в наметах. За цей час стали, як рідні. Були завжди на зв'язку: телефонували, запитували як справи. На жаль, більше дзвінків і зустрічей не буде", — каже Мира.

Окрім того, обидва захисники були помічниками депутатки ВМР Світлани Ярової. Вони приймали громадян, першими реагували на звернення та допомагали мешканцям у вирішенні проблем.

"Попри те, що робота помічників депутатів міської ради не оплачується, вони на громадських засадах робили більше, ніж багато людей роблять за гроші. Пам'ятаю, на фестивалі "Вінниця ФудФест" Вадим відповідав за організацію Алеї громадських організацій. Це був єдиний пункт, по якому у мене не було проблем. Вони робили все професійно. Дуже класні хлопці, таких я більше не знаю", — розповіла Ярова.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України двоє друзів-військових разом вступили до лав ЗСУ та захищали Батьківщину у складі об’єднаної штурмової бригади "Лють".

Бойовий побратим захисників на псевдо "Заєць" згадує, що військовий шлях із Артемом та Вадимом він почав в один день у лютому 2023 року. Воїни разом проходили навчання у Вінниці, а потім були направлені в Одесу.

"Там ближче і познайомилися. Хлопці займалися дронами, мали досвід аеророзвідки. Запропонували мені спробувати разом із ними допомагати нашим хлопцям — бути їхніми очима на бойових завданнях. Навчили мене практично всього: користуватися кропивою, літати на дронах", — зазначає військовослужбовець.

"Заєць" додає, що коли вони потрапили на ротацію, на той час це був один із найважчих напрямків — Бахмутський.

"Разом виконували бойові завдання. У найбільш "гарячі" точки, в які я заїжджав — я заїжджав із цими хлопцями. З ними я був у місцях, де насправді відчував страх, але від хлопців такого ніколи не бачив. Невдовзі мали приїхати на весілля до третього хлопця — Ігоря, який загинув разом із ними", — розповів військовий.

Про загибель побратимів "Заєць" дізнався під час відпустки — 14 лютого.

"Коли я почув, що "Юрист" і "Депутат" — "двісті", не міг у це повірити. Я збирав свої речі, щоб їхати додому. Так склалося, що в попередню відпустку, у вересні, я ховав свого найкращого товариша, який загинув у Мар'їнці. І тепер — знову на похованні бойових товаришів. Це не просто друзі, це побратими. Ми з ними жили в полі, в домівках, перебували в окопах. Це хлопці з великим серцем, які залишаться у моїй пам'яті до останніх днів. Низький уклін перед батьками за таких хлопців", — наголошує він.

Прощалися із захисниками у Церкві Воскресіння Христового. В останню дорогу прийшли провести героїв рідні, знайомі, друзі, однокласники, побратими, поліцейські та містяни. Серед них класна керівниця захисника Артема Іванішина — Ніна Чміль. За її словами, що за паспортом ім'я захисника — Артур, але в житті хлопець завжди називав себе Артемом, оскільки це ім'я подобалося більше.

"Артем, Артур — це людина, яка завжди була амбітна, яка обирала свій шлях. І навіть те, як його називали. Він завжди був світлим. Як і кожна дитина в школі, намагався виразити себе, проявити. Це було у всіх його вчинках. Це людина, в середині якої завжди світило сонце. Зараз би хотілося б щоб він сяяв життям. Але сьогодні ми його проводжаємо. Щира пам'ять йому, світла пам'ять герою. Він назавжди у наших серцях", — згадує Чміль.

Поховали Артура (Артема) Іванішина та Вадима Кондратюка на Алеї Слави Героїв, що на Сабарівському кладовищі.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що унаслідок жорстоких боїв на фронті загинув відомий реконструктор Роман Кулик із Тернопільської області. Він був учасником десантно-штурмових військ і брав активну участь у діяльності волонтерських організацій.