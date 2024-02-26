Мобілізація в Україні: чи призивають жінок і де можуть служити обмежено придатні

У ТЦК підтвердили, що мобілізують обмежено придатних осіб. Однак українців із цим статусом призивають лише у випадку, якщо військова частина потребує цих спеціалістів.

Керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков відповів, чи мобілізують в Україні обмежено придатних і де вони проходять службу. Про це відомо з його інтерв’ю виданню "Кременчуцький ТелеграфЪ", опублікованого 26 лютого.

Начальник ТЦК підтвердив, що такі чоловіки можуть бути мобілізовані. Вони вважаються придатними до служби, але з певними обмеженнями.

"Щоб не було плутанини. Такий військовозобов’язаний може бути мобілізований, якщо в якійсь військовій частині є потреба в такому спеціалісті", — підкреслив Волков.

Він також пояснив, куди саме можуть призвати особу з цієї категорії військовозобов’язаних.

"Обмежено придатних, як правило, направляють для проходження служби в тилові підрозділи. Таких посад не дуже багато, тому ми таких військовозобов’язаних мобілізовуємо мало", — розповів керівник ТЦК.

Чи мобілізують жінок?

Також Волков пояснив, що в Україні жінки потрапляють на військову службу лише добровільно.

"До закінчення війни я цю кількість не назву, але можу сказати, що велика кількість патріотично налаштованих жінок стали на захист України. І в складі підрозділів вони виконують бойові завдання на рівні з чоловіками", — додав військком.

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