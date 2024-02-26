У Раді розповіли, коли профільний комітет розглядатиме законопроєкт про мобілізацію

За словами нардепки Іріни Фріз, кількість поправок, що надійшли до другого читання законопроєкту, становить наразі 4195.

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок, 27 лютого, планує розпочати розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Про це інформагентству "Інтерфакс-Україна" повідомила членкиня комітету, нардепка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

"Планується завтра (27 лютого. — Ред.) комітет, розпочинаємо розгляд поправок", — розповіла вона.

На думку Фріз, процес розгляду поправок займе не один день — кількість поправок, що надійшли до другого читання законопроєкту, становить наразі 4195.

"Попередній законопроєкт без поправок мав порівняльну (таблицю. — Ред.) на 200 сторінок, і ми йшли постатейно три дні поспіль. Тут частина поправок дублюватиметься, але все одно розгляд займе не один день", — уточнила народна депутатка і додала, що кількість поправок може ще змінитися.

Як зауважив секретар профільного комітету Роман Костенко, вони планують завершити напрацювання для голосування законопроєкту у сесійній залі до кінця наступного тижня. Втім, він визнав, що комітет ще не мав досвіду розгляду такої кількості правок.

Ще один член комітету ВР Федір Веніславський запевнив: всі політичні сили, представлені у профільному комітеті, зможуть обговорити і врахувати або не врахувати законодавчі поправки, аби винести законопроєкт на розгляд.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Нагадаємо, 22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться мобілізувати менше людей, якщо США нададуть більшу допомогу. У разі відсутності мобілізації противник може прорвати фронт.

Раніше юрист Дмитро Дончак розповів, що обмежено придатні чоловіки можуть служити в підрозділах забезпечення, ТЦК і СП, установах і навчальних закладах.