Залежить від допомоги США: Сирський готує для війни два плани, — Зеленський

За словами президента України, якщо Штати виділять допомогу, то ЗСУ проводитимуть контрнаступ. Якщо цього не станеться, то їм доведеться зосередитися тільки на обороні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський готує два плани подальших дій щодо війни з росіянами. Усе залежить від допомоги американців, про що сказав в інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, якщо Штати виділять допомогу, то ЗСУ проводитимуть контрнаступ. Якщо цього не станеться, то їм доведеться зосередитися тільки на обороні.

Також Зеленський наголосив на кампанії з дезінформації, яку проводить Кремль. Одним з елементів цієї кампанії є завищення кількості жертв з українського боку.

Президент також прокоментував цифру в 31 тисячу загиблих українських військових, яку озвучив раніше. На його думку, зараз важливо поділитися цими даними, адже з українців "достатньо брехні".

Також глава держави прокоментував слова сенатора Джеймс Венса про те, що результат війни не зміниться, навіть якщо Україна отримає гроші. За словами Зеленського, американський політик просто не розуміє, що тут відбувається.

"Зрозуміти це — значить прийти на передову і подивитися, що відбувається... без цієї підтримки. І він зрозуміє, що мільйони людей будуть убиті", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю президент України повідомив, що ЗСУ не зможуть утримувати оборону без допомоги США. За його словами, без допомоги США Україні не тільки буде складно домогтися якихось нових успіхів на полі бою, але їй також буде важко продовжувати захищатися вже цього року.

Також президент говорив, що Україна отримала від ЄС менше половини обіцяного мільйона снарядів. Йдеться всього про 30% від заявленої кількості.