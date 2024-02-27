Макрон анонсував створення коаліції з постачання далекобійних ракет Україні

Наразі інформація про те, які країни увійдуть до коаліції, не розкривається. Лідер Франції через 10 днів пообіцяв надати чітку відповідь із серйозним порядком денним.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення коаліції для надання Україні ракет середньої та великої дальності і бомб. Про це повідомляє LeMonde.

Як зазначає видання, французький лідер закликав європейців "виробляти більше".

"Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль. Ми контактували з багатьма європейськими і неєвропейськими країнами, в яких є боєприпаси", — сказав він.

Макрон пояснив, що у дуже короткостроковій перспективі Європа зможе передати Україні лише ті боєприпаси, які є у неї на складі.

Проте через 10 днів президент пообіцяв надати чітку відповідь із серйозним порядком денним, уточнивши, що не всі деталі цієї ініціативи можна оприлюднювати, так само як поки що не називаються країни, які увійдуть до цієї коаліції.

Український саміт у Парижі

Близько 20 політичних лідерів з ЄС, США та Канади зібралися 26 лютого у Парижі, щоб сигналізувати президенту РФ Володимиру Путіну про європейську рішучість щодо підтримки України.

На цій зустрічі президент Франції Емманюель Макрон зробив гучну заяву про те, що він не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно українська і французька сторони підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме 10 років.

Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ще 15 грудня 2023 року сказав, що є країни, які розглядають вірогідність відправлення своїх військ на допомогу Києву в боротьбі з агресією РФ. За його словами, Британія "перша в цьому списку", проте політики ніколи публічно цього не визнають.