"Пряме влучання": ЗСУ двома пострілами знищили російську гаубицю Д-20 (відео)

Командування 3-ї окремої штурмової бригади зазначило, що на передовій відбулася артилерійська дуель, за підсумками якої росіяни знову зазнали втрат.

Російські окупанти на полі бою намагаються проявляти свою активність, однак замість успіхів отримують чергові колосальні втрати. Цього разу бійцям Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) вдалося знищити російську гаубицю, про що вони повідомили в Telegram-каналі 27 лютого.

На опублікованих кадрах можна побачити артилерійську дуель. Російські окупанти вирішили розгорнути вогневу позицію, проте вона була своєчасно виявлена українськими захисниками.

"Пряме влучання у ворожу гаубицю! Два прицільних влучання, й гармату-гаубицю Д-20 противника було успішно ліквідовано", — йдеться в повідомленні.

Ролик було знято за допомогою дрона. Можна побачити, що бійці противника стояли поруч із гаубицею і не підозрювали, що за ними в цей момент ведеться активне спостереження. За мить пролунав перший постріл, а потім практично відразу і другий, який став фатальним для росіян.

У результаті перемогу в цій дуелі здобули бійці "Команди Постріл" із 1-го САДн 3-ї ОШБр.

До слова, 27 лютого українським захисникам також вдалося знищити ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34, про що повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. За його словами, пілотам окупаційних військ необхідно перед кожним вильотом зустрічатися з рідними, оскільки ніхто не знає, "пощастить чи ні цього разу". За лютий противник втратив колосальну кількість бойової авіації.

Нагадаємо, 18 лютого повідомлялося, що ЗСУ знищили рідкісний російський зенітно-ракетний комплекс "Гнучка-С", який надійшов на озброєння окупантів незадовго до початку війни. Він може уражати цілі в радіусі до 6-6,5 км.