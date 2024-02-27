У російському Курську чули гучний вибух: влада повідомила про роботу ВКС РФ (відео)

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про роботу повітряно-космічних сил Російської Федерації, однак поки не повідомив деталей щодо руйнувань чи потерпілих.

У вівторок вдень, 27 лютого, у російському Курську чули вибух. В небі над Курською областю нібито працюють ВКС РФ. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт в Telegram.

Інформація про "гучний звук" зʼявилася о 12:40 у одному з місцевих Telegram-каналів "Типичный Курск". О 12:45 адміністратори каналу оприлюднили й відеозапис, на якому чутно вибух.

У російському Курську чули гучний вибух

Згодом, о 12:56 губернатор Курської області заявив про роботу повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Наразі Старовойт не повідомив деталей щодо руйнувань чи потерпілих.

У російському Курську чули гучний вибух

На момент публікації матеріалу у Міністерстві оборони країни-агресора не коментували вибух.

Вибухи у Курській області

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого на нафтобазі в російському Курську почалася пожежа. Губернатор Курської області Роман Старовой звинуватив у всьому український безпілотник, який нібито атакував об'єкт.

Згодом джерела Фокусу в спецслужбах підтвердили, що атака БпЛА на нафтобазу у Курській області була спецоперацією ГУР Міноборони.

Крім того, 4 лютого губернатор Курської області Роман Сторовойт повідомив, що в селищі Тьоткіно Глушківського району під час атаки БПЛА пошкоджено інфраструктуру зв'язку. У той же день дрони атакували й населений пункт Старий Хутір у Бєлгородській області РФ.

Також у РФ заявляли, що в ніч на четвер, 1 лютого, українські БПЛА атакували три російські області. Зокрема 1 безпілотник нібито знищили над Курською областю.