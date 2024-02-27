Тиснуть з п'ятьох сторін: яка зараз ситуація на найгарячіших напрямках фронту

Українські військові мають дефіцит боєприпасів, а у РФ є постачання з КНДР. Відтак запеклі бої тривають одразу на пʼятьох напрямках.

Російська армія після захоплення Авдіївки продовжує наступ. Окрім цього, ворог тисне ще на кількох напрямках одночасно. Фокус розібрався, яка ситуація на полі бою станом на 27 лютого.

Україна має дефіцит боєприпасів і особового складу. Росіяни підживлюються корейськими ракетами і боєприпасами й проводять постійну мобілізацію. Через це мають змогу наступати одразу на кількох напрямках.

Хочуть вийти на оперативний простір – Авдіївський напрямок

Після захоплення Авдіївки російські війська продовжують тиснути західніше від міста. За минулу добу вони захопили Степове і Сєверне, а перед тим – Ласточкине. Про вихід з населених пунктів офіційно повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. У ранковому зведенні від 27 лютого вказується, що військові відбили 19 атак в районі: Бердичів, Орлівки, Сєверного, Первомайського і Невельського.

Просування ЗС РФ на Авдіївському напрямку станом на 27 лютого Фото: deepstatemap.live

Аналітики DeepState наголошують, що російські війська хочуть вийти на оперативний простір після захоплення Авдіївки.

"Якщо інженерно-фортифікаційні споруди не зʼявляться сьогодні, то завтра їх вже не буде кому утримувати", — підкреслюють аналітики.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Максим Жорін в своєму телеграм-каналі написав, що ситуація під Авдіївкою дуже складна, бо окупанти ведуть наступальні дії і вдень, і вночі. Основний удар йде по лінії Бердичі–Орлівка й в районі Красногорівки.

"Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти. Щодо дій українських сил — і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заходи", — написав Жорін.

Раніше військово-політичний оглядач "Інформаційного супротиву" Олександр Коваленко в коментарі Фокусу повідомив, що окупанти мають 60–80-тисячне угрупування на Авдіївському напрямку. Вони продовжують наступати, зокрема через панування в повітрі тактичної авіації.

Марʼїнський напрямок — ЗСУ розбили колону російської техніки

Російські війська атакують Новомихайлівку на Марʼїнському напрямку. Українські десантники із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади розбили механізовану бригаду окупантів. На кадрі з безпілотника помітно понад 20 одиниць розбитої техніки.

Десантники розбили колону техніки ЗС РФ

Як зазначають у бригаді, російські війська щоденно атакують біля Новомихайлівки. Часто ворог використовує бронетехніку, яка підвозить піхоту й прикриває її дії вогнем з гармат і кулеметів. Попри тиск миколаївські десантники відбивають російські атаки. Захисники використовують вогонь артилерії, ПТРК, мінно-вибухові загородження, ударні дрони і дрони зі скидами.

Ситуації біля Новомихайлівки станом на 1 лютого Фото: deepstatemap.live Ситуації біля Новомихайлівки станом на 27 лютого Фото: deepstatemap.live

Ворог тисне на Синьківку — Лимано-Купʼянський напрямок

У зведенні Генштабу від 26 лютого вказується, що російські війська на Купʼянському напрямку 20 разів атакували Синьківку. Ціль окупантів називалась ще на початку року — повторна окупація Купʼянська — важливого залізничного вузла. Звідти для ЗС РФ відкривається шлях на Словʼянськ у Донецькій області. До того ж Купʼянськ розділено річкою Оскіл, що буде зручною природною лінією оборони для ворога, якщо вони зможуть просунутись до міста.

Приблизна лінія зіткнення на Купʼянському напрямку 1 лютого Фото: deepstatemap.live Приблизна лінія зіткнення на Купʼянському напрямку 27 лютого Фото: deepstatemap.live

Запорізький напрямок — окупантів нищать в Роботиному

Під час контрнаступу у 2023 році українська армія вбила клин в російську оборону на шляху до Токмака–Мелітополя. Зараз територія розміром приблизно в 70 квадратних кілометрів дуже незручна для ЗС РФ, тому вони намагаються вибити клин. За даними DeepState, зіткнення тривають західніше і південніше Роботиного.

Ситуація на Роботинському напрямку, 1 лютого Фото: deepstatemap.live Ситуація на Роботинському напрямку, 27 лютого Фото: deepstatemap.live

24 лютого українські військові показали, як група з чотирьох бійців знищила 2 відділення окупантів, а також взяла в полон 5 ворожих солдатів.

Також 4 бійців з бригади "Спартан" Гвардії наступу розбили ворожу колону з трьох бронетранспортерів і піхотою на броні. Вони влаштували засідку. Перший БТР підірвався на міні, другий — знищено з РПГ, а третій встиг висадити піхоту, де завʼязався стрілецький бій. Вогнева підтримка бійців знищила залишки від живої сили ЗС РФ. Бувають поодинокі випадки, коли росіяни заходять в Роботине, але наразі їх знищують.

Російські війська прагнуть вийти на Часів Яр — ситуація на Бахмутському напрямку

Окупанти активно застосовують тактичну авіацію для бомбардувань Часового Яру. Для цього вони скидають авіабомби КАБ-500. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомив, що українські захисники будують фортифікаційні споруди в місті Часів Яр, бо до нього наближаються окупанти.

"Біля Часового Яру також проводилися і проводяться інженерні роботи, ворог уже досить близько до цього населеного пункту. Однак ці інженерні укріплення, які там є, вони не дають змоги ворогу просто так здійснити "легку прогулянку". Звичайно, ми будемо бити ворога з усіх напрямків, з усього наявного озброєння, амуніції", — сказав Євлаш.

Бої на Бахмутському напрямку станом на 1 лютого Фото: deepstatemap.live Бої на Бахмутському напрямку станом на 27 лютого Фото: deepstatemap.live

Останнім часом все частіше ЗС РФ розстрілюють українських військових, які здаються в полон. Такі випадки трапляються по всій лінії фронту від Бахмутського напрямку до Роботинського. Україна розслідує всі воєнні злочини.