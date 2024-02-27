Можуть знищити: РФ три дні не відправляє літаки А-50 близько до України, — Ігнат (відео)

Спікер Повітряних сил заявив, що ДРЛО А-50 збирав дуже важливу інформацію для ЗС РФ. Так, літак із радаром може "бачити" на глибину до 600 кілометрів.

Після того, як ЗСУ збили два літаки А-50, російські окупанти вже третю добу не відправляють такі літаки близько до кордону з Україною. Про це "24 каналу" розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат 27 лютого.

За його словами, поки що невідомо, скільки таких літаків є у Росії. Однак, найімовірніше, усіх їх можна перерахувати на пальцях однієї руки.

"Точною інформацією не володію. Тому ворог після збиття двох літаків А-50 вже третю добу не використовує ці літаки близько до території України принаймні. Це Ростовська область і Азовське море. Саме там часто літав А-50 у супроводі Іл-22", — заявив він.

Гнат також зазначив, що ДРЛО А-50 збирав дуже важливу інформацію для ЗС РФ. Так, літак із радаром може "бачити" на глибину до 600 кілометрів.

"Тобто він може виявляти літаки, вертольоти, інші повітряні цілі на території нашої держави, а також фіксувати радіолокаційні випромінювання наших станцій. Тому ця інформація, яку він збирав, дуже важлива для ворога, для планування і коригування подальших атак", — зазначив Ігнат.

За його словами, в Росії розуміють, що А-50 можуть бути збиті, якщо наблизяться до українського кордону.

Юрій Ігнат про знищення А-50 РФ (дивитися з 5 хвилини)

Нагадаємо, раніше Ігнат говорив, росіяни стали менше використовувати літаки тактичної авіації. Він зазначив, насамперед це — результат великих втрат ворога. Він нагадав, що один із літаків А-50 був пошкоджений раніше, а нещодавно знищено ще два літаки такого типу.

Зазначимо, знищення літака А-50 підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. У ГУР розповіли, що це — результат спільної операції розвідки та військового командування.