Відкладають на 10 днів: партнери відтермінували закупівлю БК для України

Європейські політики впевнені, що наростять випуск снарядів до початку 2025 року. Україні разом з партнерами важливо протриматись важкий період 2024 року.

Партнери, які радились щодо допомоги Україні на безпековій конференції у Парижі, найближчим часом вирішать, як купити снаряди, які відшукав президент Чехії Петр Павел. Не дивлячись на зволікання з закупівлею, протистояння з РФ залишається пріоритетом для країн Заходу. Про нові кроки на підтримку України розповів президент Франції Еммануель Макрон, ідеться на порталі Euractiv.

Макрон виступив під час Паризького безпекового саміту, на якому 26 лютого зібрались очільники 20 країн. Політик заявив, що члени зібрання погоджуються з можливістю прямого зіткнення з РФ, яка на сьогодні веде війну в Україні. Однак питання з закупівлею боєприпасів на саміті не вирішилось, зауважили журналісти Euractiv.

Основні тези Макрона щодо БК для України:

наполягає на тому, що снаряди потрібно замовляти та купувати у виключно європейських зброярів;

закупівля снарядів, які в третіх країнах відшукав Петр Павел, вимагає чіткого плану, над яким ще працюють.

"Більш чіткий план дій має бути вироблений протягом наступних десяти днів", — навели журналісти думку французького політика.

При цьому потенційна загроза нападу РФ на інші країни Європи є "пріоритетом з пріоритетів", — наголосив Макрон.

Також журналісти навели позицію ще одного європейського політика — прем'єр-міністра Чехії Петр Фіала. Фіала заявив, що 15 країн Західної Європи погодились терміново наростити випуск снарядів, необхідних Україні. Він впевнений, що до 2025 року виробничі потужності будуть повністю задовольняти потреби українського війська. Однак потрібно витримати період, поки БК буде замало.

"Багато європейських країн намагаються збільшити свої виробничі потужності, але цей процес потребує часу. До наступного 2025 року виробництво в Європі та Україні вже може бути достатнім, але ми повинні подолати цей період". — сказав Фіала.

Снаряди для України — деталі

Зазначимо, на початку 2023 року країни Європейського Союзу запевнили Україну, що протягом року нададуть 1 млн артилерійських снарядів калібру 155 мм. Восени 2023 року стало зрозуміло, що замовлення виконане лише на третину. Втім, обіцяють, що до кінця 2024 року зобов'язання все ж виконають.

Тим часом українські урядовці повідомляють, що ЗСУ відчувають снарядний голод на полі бою. РФ переважає можливості України щодо снарядів на рівні 10 до 1, — раніше писав Фокус. Втім, українська промисловість налагодила випуск снарядів НАТОвських калібрів — 122 мм, 152 мм, 155 мм: кадри з виробництва показали у мережі.

Нагадуємо, президент Чехії Петр Павел повідомив, що відшукав майже мільйон снарядів різних калібрів, які можна придбати для України. Політик заявив, що ЄС має відшукати гроші, щоб оплатити цю покупку.