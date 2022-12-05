Вітчизняне виробництво: у мережі показали, як Україна випускає НАТОвські снаряди (відео)

На опублікованих у мережі відео можна поспостерігати за процесами виготовлення снарядів калібрів 122 мм, 152 мм та 155 мм.

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Військовий оглядач Роман Бочкала показав, як заводи Укроборонпрому виготовляють снаряди 122 мм, 152 мм та 155 мм. Відповідні відео він опублікував у себе в Telegram.

[ + – ] Виробництво снарядів 155 мм, 152 мм та 122 мм

Снаряди калібру 155 мм, 152 мм та 122 мм?

Снаряди 155 мм — це найпоширеніший калібр артилерійських снарядів універсального стандарту НАТО. Найчастіше використовується у польових гарматах, гаубицях.

Снаряди 122 мм — традиційний калібр радянської польової артилерії. Зброя, яка стріляла такими снарядами, використовувалася ще під час Першої світової війни.

Снаряди 152 мм — популярний калібр снарядів у радянського блоку та сучасної російської армії.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на підприємствах "Укроборонпрому" налагодили виготовлення радянських калібрів 122 та 152 мм. Також тепер виготовляються 120 мм міни. Міністр висловив сподівання, що протягом наступних кількох місяців вони реалістично збільшать свої обсяги.

Як заявляють в "Укроборонпромі", виробництво розосереджено фактично по всій Україні. Для налагодження процесів пішло кілька місяців. Масштаби виробництва дають змогу отримувати від 1000 боєприпасів щомісяця.

Також Фокус писав, що "Укроборонпром" розробив пристрій для розмінування. Пристрій, схожий на олівець, пропалює метал, підриваючи міни та боєприпаси.