Потуги Кремля зазнали поразки, — у ГУР прокоментували звернення Придністров'я до РФ

Те, що почалася активна кампанія щодо планів Придністров'я звернутися до Путіна щодо приєднання до РФ вказує на наявність "зацікавленої сторони", кажуть в українській розвідці.

Звернення невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" до Росії про захист від Молдови стало не таким, яким його очікували у Кремлі. Про це у коментарі РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У цій ситуації їхні потуги і політичні, і інформаційні — зазнали поразки", — сказав Юсов.

Він зазначив, те, що почалася активна кампанія щодо планів Придністров'я звернутися до російського диктатора Володимира Путіна щодо приєднання до РФ вказує на наявність "зацікавленої сторони".

"Коли ми говоримо про Молдову та Україну, то зрозуміло, хто ця сторона", — додав Юсов.

Нагадаємо, що 28 лютого у ПМР проходить з'їзд так званих депутатів усіх рівнів. Відбувається він у Палаці республіки у Тирасполі. Влада невизнаного Придністров'я заявила, що Молдова нібито завдає "катастрофічний" удар по економіці Тирасполя. "Депутати" мають намір звернутися до Володимира Путіна по допомогу.

25 лютого в українській розвідці заявили, що депутати невизнаного Придністров'я не будуть звертатися на з'їзді до Володимира Путіна щодо прийняття "республіки" до складу РФ.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вірить у те, що невизнане Придністров'я попроситься до складу Російської Федерації.