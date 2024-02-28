КАБи по теплоцентралі: у мережі опублікували кадри влучання по ТЕС в Кураховому (відео)

Керовані авіабомби ЗС РФ вдарили по теплостанції, яка взимку обігрівала жителів Курахового. Кожна бомба важила 250 кг, свідчать дані прокуратури.

Російське командування використало керовані авіабомби (КАБи), щоб обстріляти місто Курахове, у напрямку якого рветься ЗС РФ. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житловий квартал. Кадри з місця подій опублікували у Telegram-каналі Supernova.

На відео можна побачити двоповерхову споруду з трубами — у підписі вказано, що це Курахівська ТЕС. У правому верхньому куті зображення з'являється російська авіабомба, яка врізається у споруду. У кадр потрапляє дата і час надзвичайної події — 22 лютого 2024 року, 10 ранку.

На інших записах — моменти влучання КАБів по інших об'єктах в Кураховому. Зокрема, на одному записі видно три стовпи диму від удару посеред кварталу багатоквартирних будинків. На другому — вибух між трубами промислового підприємства.

Ситуація на Донбасі — деталі

Зазначимо, Курахове — місто у Донецькій області, у якому до повномасштабного вторгнення РФ проживало близько 18 тис. людей. Станом на 28 лютого відстань від населеного пункту до лінії боїв — близько 20 км. Бої точаться на автошляху, який проходить через Мар'їнку у напрямку Донецька.

Курахове - відстань до лінії фронту Фото: DeepStateMAP

Про удар 22 лютого, який показали на відео, раніше розповідали у Донецькій обласній прокуратурі. У дописі прокуратури вказано, що ворог використав КАБ-250 (вага бомби — 250 кг) — відповідні уламки показали на фото. Внаслідок удару поранено дев'ятеро людей: двоє жінок та семеро чоловіків.

Курахове - уламки КАБ-250 Фото: Донецька обласна прокуратура

У звіті українського командування станом на вечір 28 лютого вказується, що ЗС РФ 20 разів атакували біля Авдіївки, про Мар'їнський напрямок інформація відсутня. Тим часом після відступу з Авдіївки, яке сталось 17 лютого, у мережі з'явився допис військкора, яка розповіла, що віднедавна під загрозою опинилось Курахове, а також Вугледар.

Нагадуємо, військовий оглядач повідомив, що у деякі дні ЗС РФ запускало по Авдіївці до сотні керованих авіабомб. Літаки, які запускали КАБи, ЗСУ почали збивати — зокрема, 27 лютого ворог втратив два бомбардувальники, а кількома днями раніше — інших сім.

28 лютого росіяни застосували КАБи для удару по Куп'янську у Харківській області. Бомби ударили по кав'ярні та церкві, загинуло двоє людей.