"Усе зроблено правильно": Буданов прокоментував відставку Залужного

За словами начальника української розвідки, навряд чи між колишнім Головнокомандувачем і президентом був якийсь конфлікт. Водночас він згоден, що настав час щось змінювати.

Уже майже місяць минув з моменту, як в Україні змінився Головнокомандувач ЗСУ. Тепер цю посаду замість Валерія Залужного обіймає Олександр Сирський. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Кирило Буданов уперше висловився про кадрові перестановки, передає СВС News.

За його словами, у президента України Володимира Зеленського навряд чи були особисті розбіжності з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. У них були стосунки як у підлеглого з начальником.

Також Кирило Буданов переконаний, що подібні кадрові перестановки могли бути правильними, адже це може кардинально змінити хід війни.

"Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?" — заявив начальник ГУР МОУ.

На це питання також особисто відповідав сам президент України. За його словами, звільнення Валерія Залужного відбулося не через зміну курсу, а через речі, які залишалися незмінними тривалий час.

"Ми повинні бути швидшими, це означає, що ми повинні упускати всю бюрократію, яка у нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими", — заявляв Володимир Зеленський.

Після своєї відставки Валерій Залужний також дав невеликий коментар у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що звання Героя України, яке отримав напередодні, для нього велика честь. Колишній Головнокомандувач ЗСУ відчуває відповідальність перед кожним захисником, хоч уже й не обіймає жодних посад.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.