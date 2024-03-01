"І далі очікують сюрпризи": в України є зброя, яка дістає до літаків РФ, — Ігнат (відео)

За словами спікера ЗС ЗСУ, знищення літаків — це серйозний результат для України і психологічний тиск на ворога. Так, пілоти будуть побоюватися і навіть можуть відмовитися від виконання завдання.

В України є зброя, яка може діставати до російських літаків. Особливо "нахабних" пілотів РФ ще очікують "сюрпризи". Про це повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у четвер, 29 лютого.

За його словами, російські пілоти не роблять висновків про те, що не можна літати в повітряному просторі України, тероризувати мирне населення і наносити удари керованими бомбами і ракетами. Активність ворожої авіації зросла, а тому й зросла кількість втрат у ЗС РФ.

"Звичайно, великий відсоток шкоди ворожої авіації стався через високу активність. І, звичайно, через те, що в нас є певне озброєння, яким ми можемо їх діставати на тому чи іншому напрямку і на великій відстані — наголошую", — заявив Ігнат.

За його словами, росіяни намагаються не підлітати "близько", проте на них ще чекають сюрпризи. Знищення літаків — це серйозний результат для України та психологічний тиск на ворога. Так, пілоти побоюватимуться і навіть можуть відмовитися від виконання завдання.

Нагадаємо, що Ігнат розкритикував Світана, який робить скандальні заяви. Якщо вірити військовому експерту, Україна ще в грудні 2023 року мала винищувачі F-16. Тим часом Повітряне командування стверджує, що це брехня, а літаки будуть пізніше, коли підготують пілотів та інфраструктуру.

Також спікер попросив українців оновити додаток "Повітряної тривоги". Тепер він може попередити, куди летить ракета або дрон.