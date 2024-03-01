Швидший, ніж хтось міг подумати: яку швидкість розвивав бомбардувальник F-111

Ветеран Повітряних сил Джим Ротрамель розказав, як його друг льотчик розігнав тактичний бомбардувальник F-111 Aardvark до майже 4000 км/год.

Після історії про максимальну швидкість F-15EX Eagle II журналістам The War Zone ветеран Повітряних сил США розказав про максимальну швидкість одного із попередника бомбардувальник F-111 Aardvark.

Boeing заявив, що найновіша версія F-15EX Eagle II досягала максимальної швидкості у 2,497 Маха в "чистій" комплектації. Колишній офіцер Повітряних сил США Джим Ротрамель повідомив про швидкість F-111. Літак призначався для польотів на низькій висоті і на високій швидкості. На борту він мав нести ядерне озброєння й прикривати Європу від СРСР.

В умовах "чистої" конфігурації F-111 і на високій висоті літак мав лише одне обмеження по швидкості — датчик температури корпусу. Бо корпус міг нагрітись до 150 градусів за Цельсієм. У літаку був навіть спеціальний таймер, який давав 5 хвилин, після чого треба було уповільнитись аби температура спала.

F-111 скидає бомби під час навчань

Максимальна швидкість F-111 офіційно часто вказується як 2,5 Маха, але є велика кількість свідчень, які доводять, що це не межа. Ротрамель пригадує, що у 1970-х роках бомбардувальник F-111 базувався у Великій Британії. Під час обслуговування з нього зняли кілька сотень кілограм секретного обладнання, що зробило літак "бадьорішим, ніж зазвичай".

Друг Джима Ротрамеля виконував один з випробувальних польотів і помітив, що літак почав набирати висоту надзвичайно швидко. Льотчик піднявся на висоту 15 240 метрів, загорілися попереджувальні лампи про температуру й запустився таймер на 300 секунд. За словами льотчика, він тоді зміг піднятись на висоту понад 15 км й розвинув швидкість 3,2 Маха (3920 км/год). Уповільнення було складним завданням і вимагало дуже м’якого керування. Однак невдовзі F-111 було сповільнено та спущено на більш звичайну висоту, а попереджувальні вогні згасли.

F-111 зміг розігнатись до майже 4000 км/год

Після приземлення на літаку була стерта фарба з більшої частини F-111. Льотчик запропонував обслуговуючому персоналу написати про неякісне нанесення фарби виробником.

Нагадаємо, 14 лютого ЗМІ писали, що військові США в захваті від нового F-15EX Eagle II й очікують збільшення придбання літаків.

21 грудня армія США отримала другу партію винищувачів F-15EX. Boeing постачає все більше літаків після проблем з виробництвом.